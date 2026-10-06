Nicușor Dan l-a aruncat în joc și pe Luca Niculescu, noul premier desemnat pentru a forma următorul Guvern al României. Președintele a confirmat numele acestuia în seara zilei de luni, 5 octombrie, după încă o rundă de negocieri cu reprezentanții partidelor parlamentare. Înainte de marele anunț, unul dintre numele cel mai des vehciulate în spațiul public era cel al liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat din nou faptul că își dorește să conducă noul Executiv cu puteri depline, imediat după ce partidul său a încheiat sesiunea de consultări. Mai nou, surse politice afirmă pentru Gândul că social-democrații au fost complet luați prin surprindere atunci când președintele l-a nominalizat pe Luca Niculescu. Din acest motiv, Biroul Permanent Național al partidului se reunește marți, 6 octombrie, de la ora 14:00, pentru a decide dacă își declară sau nu susținerea pentru fostul ambasador al României la Paris. Sursele mai spun că, la momentul actual, balanța nu este înclinată în favoarea unui astfel de scenariu.

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PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru a forma următorul Guvern al României

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește de la ora 14:00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff, nr. 10, pentru a decide dacă îi acordă susținere politică fostului ambasador român Luca Niculescu.

Surse politice au transmis pentru Gândul că, înainte ca social-democrații să se reunească în ședință, Luca Niculescu nu pare să aibă prea multe șanse pentru a primi susținere din partea partidului care însumează cel mai mare număr de deputați și senatori.

Totodată, sursele explică faptul că însuși Sorin Grindeanu a fost luat prin surprindere atunci când Nicușor Dan l-a desemnat pe fostul jurnalist pentru funcția de premier, întrucât PSD se aștepta la nominalizarea unui om din propriul partid – cel mai probabil, chiar pe liderul lor.

Sorin Grindeanu este dispus să aibă un dialog cu Luca Niculescu, la fel ca în cazul lui Siegfried Mureșan / Dacă Guvernul pică iar la vot, PSD susține anticipate

Sursele mai spun că, la fel ca în cazul lui Siegfried Mureșan, conducerea PSD este dispusă să dialogheze cu privire la programul de guvernare propus de Luca Niculescu. Totuși, în cazul europarlamentarului PNL, social-democrații au decis să nu ofere susținere parlamentară, motiv pentru care Guvernul său a picat la vot, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”.

De asemenea, sursele politice afirmă că, în scenariul în care nici Guvernul propus de Luca Niculescu nu primește votul de învestire, reprezentanții PSD ar susține, la rândul lor, scenariul dizolvării Parlamentului și, implicit, al organizării alegerilor anticipate. Nu în ultimul rând, sursele confirmă că este aproape imposibil scenariul în care social-democrații ar susține un Guvern „complet” tehnocrat.

Sorin Grindeanu, după noua desemnare făcută de Nicușor Dan: „Continuă să sfideze matematica parlamentară”

La scurt timp după ce președintele l-a desemnat pe Luca Niculescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj care începe cu propoziția „Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară”.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii.

De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027. Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție care să însemne o nouă aventură politică”, a scris Sorin Grindeanu în postarea publicată pe Facebook.

Luca Niculescu, noul premierul desemnat de Nicușor Dan / Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui

Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.

Gândul a analizat profilul complet al lui Luca Niculescu, atât în ceea ce privește activitatea ca jurnalist, cât și cea ca ambasador al României. Toate informațiile sunt disponibile AICI.