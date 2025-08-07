Prima pagină » Știri politice » Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”

Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”

07 aug. 2025, 13:54, Știri politice
Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”

În cei 95 de ani de viață ai săi, Iliescu a dus o viață plină, mai ales pe durata mandatelor prezidențiale. S-a întâlnit cu George W.Bush, Jacques Chiriac, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Hu Jintao, Papa Ioan Paul al II-lea, Vladimir Putin și a luat prânzul cu Regina Elizabeth a II-a. 

Potrivit Descoperă , Iliescu provenea dintr-o familie de activiști, fiind născut pe 3 martie 1930. Mama lui, Maria Dumitru Toma, de origine bulgară, și-a abandonat fiul când acesta avea doar un an. Tatăl său, Alexandru Iliescu, s-a recăsătorit cu Maria P., menajera și bucătăreasa Anei Pauker, având de atunci legături cu comunismul.

Orfan de la 15 ani, Iliescu practica sport și era un cititor avid

La 8 ani, a urmărit prima piesă de teatru  – „Omul cu Mârțoaga”, iar când avea 9 ani, s-a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial.  Tatăl său, Alexandru Iliescu, mecanic de locomotivă, a fost închis. În închisoare, el l-ar fi cunoscut pe viitorul dictator Nicolae Ceaușescu. Tatăl său s-a stins în 1945, când Ion Iliescu avea 15 ani.

„Ceaușescu, în tinerețea lui, l-a cunoscut pe tatăl meu. Era în relații mai apropiate cu fratele mai tânăr al tatălui meu. El m-a tratat cu simpatie, m-a încurajat, m-a sprijinit, el m-a propulsat, în 1971, ca secretar general al Comitetului Central. Am fost ministru pentru Problemele Tineretului”).

Asta nu l-a împiedicat să se bucure de copilărie. A jucat fotbal, volei, ping-pong și a practicat patinajul și a schiat.  A fost și un cititor avid.

Studiile la Moscova, călătoria în Albania și căsătoria cu Nina Șerbănescu

În 1947, a călătorit cu un grup de elevi trimiși să ajute la construirea primei căi ferate din Albania. Pe viitoarea lui soție, Nina Șerbănescu, Ion Iliescu a cunoscut-o în anii de liceu, la un meci de volei. El studiase la Liceul Sfântul Sava, iar ea la Liceul Iulia Hașdeu. Cei doi s-au căsătorit la 21 iulie 1951.

Iliescu a studiat între 1950 și 1954 la Moscova, la Institutul Energetic „M.E. Krjijanovski” și a dezvoltat o relație de prietenie cu Li Peng, coleg de grupă, cel care avea să devină premierul Republicii Populare Chineze între 1980 și 1990.  e spunea că tot în anii de studenție l-ar fi cunoscut și pe Mihail Gorbaciov, viitorul și ultimul lider al Uniunii Sovietice.  Însă, cei doi studiau în locuri diferite.

„S-a fabulat pe seama relațiilor mele personale cu Gorbaciov. Nu am avut prilejul să ne întâlnim, să ne cunoaștem nici în timpul studenției. Întâmplător, eu am făcut studii de inginerie, de hidroenergetică, la Institutul Energetic din Moscova, în perioada anilor 50-54. În aceeaşi perioadă Mihail Sergheevici Gorbaciov era student la Universitatea Lomonosov. N-am avut prilejul să ne întâlnim”, a spus Iliescu.

Și-a început cariera politică de la 18 ani, înființând Asociația Elevilor din România, iar în 1965 a devenit prim-secretar al Comitetului Central al UTC. În 1967, a fost numit ministru pentru problemele tineretului, funcție pe care a păstrat-o până în 1971. S-a aliniat politicilor dictatorului, condamnând invazia sovietică a Cehoslovaciei după Primăvara de la Praga, din 1968.

Cei mai grei ani: Înlăturarea din funcții și „fiul adoptat”

Când dictatorul Nicolae Ceaușescu s-a simțit amenințat de influența sa,  în 1984, l-a înlăturat din toate funcțiile,  inclusiv din funcția de membru al CC al PCR și din cea de Președinte al Consiliului Naționala al Apelor. Iliescu a răbdat cu greu declinul carierei sale până la 1989, fiind numit în funcții provinciale: 1971 – 1974: președintele Consiliului Județean Timiș, 1974 – 1979: președintele Județean Iași. Ulterior,  a devenit director al Editurii Tehnice, angajându-se ca cercetător.

În acești ani grei,  Iliescu i-a fost tutorele și mentorul lui Mihai Bujor Sion, rămas orfan după ce ambii lui părinți au decedat într-un accident aviatic, în 1974.  Cât a fost președinte, Mihai Sion a fost șef al Cancelariei Prezidențiale, diplomat la MAE, consilier prezidențial pe probleme economice și consul în Bangkok, Manila, Los Angeles și Dubai.

Adaptarea la capitalism

După Revoluția din 1989, Ion Iliescu a participat la inaugurarea primului restaurant McDonald’s din România, în 1995, unde a gustat cartofii prăjiți, iar în 1999, ultima versiune a Daciei 1310 a fost poreclită „Zâmbetul lui Iliescu” datorită designului farurilor și a măștii frontale.

În ultimul său interviu cu Ionuț Vulpescu,  fost președinte a spus că a răspuns la întrebări inocente de către revista erotică. El privea revista ca fiind dedicată sexului frumos, pe care o descria ca pe o „publicație despre Eros în multiplele lui forme”. Fiind pasionat de pictură, a devenit colecționar modest de picturi în anii de bătrânețe.

„O întrebare ludică… vedeți, a existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei. Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut. Era o publicație despre Eros în multiplele lui forme, și fără să fim ipocriți, face parte din viață. În plus, și eu am fost un player, adică un jucător, boy nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”.

Ion Iliescu spunea că era un cunoscător în ale capitalismului, după ce el s-a opus în primul mandat capitalismului de cumetrie:

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond, sau mai rău, că habar nu am de Playboy, am zis-o și atunci, știam de Playboy cum știam de capitalism… Întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic.”.

Fostul președinte se fotografiase lângă portretul lui Marilyn Monroe, fiind încălțat în papuci.

„Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”, a spus amuzat Iliescu, potrivit Fanatik.

Sursa Foto: Profimedia
Autorul recomandă:

Citește și

VIDEO Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
14:07
Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
14:03
Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
VIDEO Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu
13:47
Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu
EXTERNE Reuters: Diplomații americani din Europa, instruiți să facă LOBBY împotriva legii UE privind serviciile digitale
13:25
Reuters: Diplomații americani din Europa, instruiți să facă LOBBY împotriva legii UE privind serviciile digitale
ULTIMA ORĂ Toți oamenii președintelui. Cei trei mari ABSENȚI în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu, primul șef de stat al României de după 1989
13:09
Toți oamenii președintelui. Cei trei mari ABSENȚI în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu, primul șef de stat al României de după 1989
POLITICĂ Europarlamentarul Maria Grapini, foc și pară pe USR: „Plecați domnilor useriști de la guvernare!”
13:00
Europarlamentarul Maria Grapini, foc și pară pe USR: „Plecați domnilor useriști de la guvernare!”
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Cinci ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce a făcut Filip în camera roșie a schimbat percepția colegilor de platou. Gestul SURPRINZĂTOR a venit când se așteptau mai puțin. Nimeni nu și-a imaginat asta. Concurentul din Casa Iubirii declanșează controverse imense: "De ce râzi?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
O terapie revoluționară a îmbunătățit vederea unui bărbat cu o formă rară și netratabilă de orbire
VIDEO UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”
14:18
UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”
ACTUALITATE Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
14:09
Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
EXCLUSIV Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”
13:45
Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”
ACTUALITATE Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după modificarea recentă a Codului Rutier
13:30
Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după modificarea recentă a Codului Rutier
ACTUALITATE Zile libere de Sfânta Maria 2025. Când pică sărbătoarea și cât durează minivacanța
13:12
Zile libere de Sfânta Maria 2025. Când pică sărbătoarea și cât durează minivacanța
ACTUALITATE Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele FOSTEI iubite, în timpul ceremoniei. Cum a reacționat mireasa
12:52
Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele FOSTEI iubite, în timpul ceremoniei. Cum a reacționat mireasa