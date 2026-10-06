Saga AUR-Lulea continuă. Partidul anunță că fondatorul nu mai este membru de partid. Lulea susține contrariul și spune că face parte din formațiune

Marius Lulea nu mai este membru AUR, după ce nu și-ar fi plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Declarația vine după ce Dan Dungaciu a afirmat, în urma consultările de la Palatul Cotroceni de luni, că Marius Lulea nu mai este nici măcar membru AUR. Ulterior, Lulea a spus pentru G4Media, că ar fi cel puțin „ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare”. Lulea a reiterat că partidul AUR a fost înființat de el, Cosmin Iosub, Sorin Lulea și nu de alte persoane.

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Petrișor Peiu a spus că a cerut explicații Secretariatului General al AUR și că, potrivit informațiilor primite, Lulea nu mai figurează ca membru al formațiunii.

„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul General al partidului, că am întrebat și eu ieri care este situația, se pare că domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și, din acest motiv, colegii noștri de la secretariatul general consideră că domnia sa nu mai este membru al partidului (…) Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare. Îmi spun colegii de la Secretariatul General care s-a aplicat de către domniile lor asupra domnului Marius Lulea”, a declarat Petrișor Peiu la Parlament.

Senatorul AUR Cristina Dumitrescu a explicat că, potrivit regulilor AUR, neplata cotizației atrage pierderea de drept a calității de membru

„În momentul în care cineva nu-și mai plătește cotizația. Se consideră de drept că nu mai este membru. Nu avem obligația să-i anunțăm, din moment ce ei n-au mai plătit. Este clar că nu își mai doresc să fie membri și atunci nu trebuia să fie anunțat cineva în momentul în care n-a mai plătit cotizația, că nu mai este membru de drept”, a spus Cristina Dumitrescu.

Amintim că, în ianuarie 2024, europarlamentarul Vlad Gheorghe nu a fost lăsat să participe la o ședință USR deoarece nu şi-a plătit cotizaţia de membru, fiind suspendat din partid.