Magistraţii europeni acuză Guvernul Bolojan de ATACURI politice asupra sistemului judiciar din România

Olga Borșcevschi
13 aug. 2025, 11:51, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Organizația internațională Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți (MEDEL) condamnă campania „de denigrare a sistemului judiciar” din România, campanie care, potrivit organizației, a fost relansată în iulie 2025 de către partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, miercuri, declaraţia oficială a organizaţiei internaţionale Magistraţii Europeni pentru Democraţie şi Libertăţi, referitoare la climatul actual din România în ceea ce priveşte independenţa justiţiei şi statutul judecătorilor şi procurorilor.

„În mesajul său, MEDEL condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România, campanie care, potrivit organizației, a fost relansată în iulie 2025 de către partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului bugetar. Organizația avertizează că acest climat de ostilitate politică, generat inclusiv de înalți oficiali, amenință independența justiției, erodează încrederea publică și afectează legitimitatea sistemului judiciar, componentă esențială a statului de drept. Totodată, MEDEL reamintește pozițiile sale anterioare privind România și solicită autorităților să respecte pe deplin standardele internaționale referitoare la independența justiției și libertatea de exprimare, astfel cum acestea sunt prevăzute în avizele și recomandările instituțiilor europene și internaționale”, se arată în comunicatul CSM.

Potrivit CSM, MEDEL a făcut referire în special la Avizul nr. 18 (2025) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, subliniind că „atacurile politice dezechilibrate asupra sistemului judiciar sunt iresponsabile, subminează încrederea publică și pot constitui atentate la ordinea constituțională, în special în ceea ce privește separația puterilor în stat”.

„Declarația atrage atenția asupra faptului că, în ultimii trei ani, campania de denigrare a magistraților, coroborată cu modificări repetate și substanțiale ale statutului judecătorilor și procurorilor, afectează capacitatea acestora de a-și exercita funcția în mod independent și subminează principiile stabilității și previzibilității juridice. De asemenea, MEDEL avertizează că discursul instigator la ură și umilirea publică pot încuraja nerespectarea hotărârilor instanțelor și chiar violența împotriva reprezentanților puterii judecătorești, care sunt prezentați în mod eronat ca fiind principala cauză a constrângerilor bugetare. Reafirmând declarațiile sale anterioare, MEDEL solicită autorităților române să respecte standardele internaționale și să înceteze tacticile de presiune care destabilizează și delegitimează sistemul judiciar”, transmite CSM din declarația MEDEL.

