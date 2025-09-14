Prima pagină » Știri politice » SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția

SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția

14 sept. 2025, 19:32, Știri politice
Vizita Maiei Sandu la Vatican, alături de mama și de sora ei, a stârnit speculații în mediul online. Criticii au comentat că președinta Republicii Moldova ar fi călătorit pe banii statului, astfel că purtătorul de cuvânt al Președinției a venit, duminică, cu precizări.

Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Alături de președinta Republicii Moldova au fost mama acesteia, Emilia Sandu, dar şi sora sa, Veronica Sandu.

După ce în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut precizări, duminică.

„Toate costurile au fost acoperite integral de familia preşedintei”

Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Igor Zaharov, a dezminţit, astfel, că deplasarea la Vatican a mamei şi a surorii Maiei Sandu a fost achitată din bugetul de stat.

„Pe unele canale de Telegram au apărut speculaţii false despre cheltuielile familiei preşedintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile au fost acoperite integral de familia preşedintei”, a declarat Zaharov.

„Este important să nu dăm curs manipulărilor şi să fim atenţi la sursele din care ne informăm”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

La întâlnirea de vineri, de la Vatican, Maia Sandu a vorbit cu Papa Leon al XIV-lea despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării. Suveranul pontif i-a dat asigurări președintei de la Chișinău că Moldova este „văzută şi auzită”, potrivit Președinției.

Maia Sandu i-a vorbit Papei despre generozitatea moldovenilor faţă de refugiaţii ucraineni, ataşamentul lor faţă de valorile creştine şi despre cum şi-au păstrat credinţa în ciuda persecuţiilor din perioada sovietică.

