Marius Budăi îl sfătuiește pe Ilie Bolojan să nu mai „dramatizeze” problemele financiare: „România nu este în pericol de incapacitate de plată”

18 aug. 2025, 13:50, Știri politice
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a transmis luni un mesaj pe Facebook în care face aluzie la premierul Ilie Bolojan și îi recomandă acestuia să nu dramatizeze problemele. Situațiile la care face referire social-democratul sunt declarațiile prim-ministrului despre riscul unei recesiuni sau a unei incapacități de plată.

Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează, în schimb, oferă un plan concret de măsuri, anunță colaborare transparentă cu instituțiile internaționale, transmite calm, autoritate și încredere”, a scris Marius Budăi.

Acesta mai susține că România se află într-un moment dificil, „dar nu într-un punct fără întoarcere”.

„Avem resurse, parteneri și voința de a redresa direcția. Suntem conștienți de aceste provocări și nu le minimalizăm. Tocmai de aceea, guvernul lucrează deja la un plan de măsuri fiscale și administrative care va fi aplicat în mai multe etape și va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung.

Vom reduce cheltuielile ineficiente, vom crește gradul de colectare a taxelor și vom simplifica sistemul fiscal pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică. În paralel, continuăm dialogul strâns cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile financiare internaționale pentru a garanta stabilitatea financiară a țării.

Vreau să fiți siguri de un lucru: România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale. Acționăm cu prudență, transparență și responsabilitate. Avem încredere în capacitatea noastră de a stabiliza economia și de a pune România pe o traiectorie fiscală sănătoasă. Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă”, este o parte din mesajul pe care Marius Budăi îi sugerează premierului să îl transmită românilor.

