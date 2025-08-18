Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”

Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”

Luiza Dobrescu
18 aug. 2025, 11:38, Actualitate
Dominic Fritz spune că

Șeful USR, Dominic Fritz, spune că măsurile de austeritate impuse de actuala coaliție sunt ascunse în spatele unor minciuni rostogolite de către aceia care „au promis bani care nu există.” Într-o postare pe facebook, de luni, primarul Timișoarei subliniază faptul că nu sunt tăiați bani din investiții, iar „adevărul e altul”. 

Dominic Fritz vorbește despre proiectele realizate la nivel național fără acoperire financiară. Chiar și el a aflat că unul dintre proiectele pentru care a cerut bani de la guvern „n-are nicio acoperire în buget”.

”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există.

Un exemplu este programul de investiții în sănătate, anunțat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR-ului. Inclusiv noi, la Timișoara, am scris un proiect convinși că sunt fonduri europene. Și acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget.

În final, cei care plătesc pentru aceste greșeli și minciuni sunt cetățenii. Și, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică și în democrația însăși. Și trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte și responsabilitate.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat. OUG privind blocarea PNRR, printre temele de discuție / „Proiectele începute trebuie să continue”

Cum își propune Guvernul să gestioneze investițiile finanțate din fonduri naționale? Explicațiile premierului Ilie Bolojan

Citește și

ACTUALITATE PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
12:26
PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
METEO Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
12:15
Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
POLITICĂ A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
12:15
A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
ACTUALITATE AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
12:10
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
POLITICĂ Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
12:07
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?