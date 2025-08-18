Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”

Șeful USR, Dominic Fritz, spune că măsurile de austeritate impuse de actuala coaliție sunt ascunse în spatele unor minciuni rostogolite de către aceia care „au promis bani care nu există.” Într-o postare pe facebook, de luni, primarul Timișoarei subliniază faptul că nu sunt tăiați bani din investiții, iar „adevărul e altul”.

Dominic Fritz vorbește despre proiectele realizate la nivel național fără acoperire financiară. Chiar și el a aflat că unul dintre proiectele pentru care a cerut bani de la guvern „n-are nicio acoperire în buget”.

”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există. Un exemplu este programul de investiții în sănătate, anunțat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR-ului. Inclusiv noi, la Timișoara, am scris un proiect convinși că sunt fonduri europene. Și acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget. În final, cei care plătesc pentru aceste greșeli și minciuni sunt cetățenii. Și, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică și în democrația însăși. Și trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte și responsabilitate.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat. OUG privind blocarea PNRR, printre temele de discuție / „Proiectele începute trebuie să continue”

Cum își propune Guvernul să gestioneze investițiile finanțate din fonduri naționale? Explicațiile premierului Ilie Bolojan