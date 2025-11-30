Prima pagină » Știri politice » Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat”

Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat”

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 20:48, Știri politice
Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu

Premierul Ilie Bolojan a transmis că va trimite 50.000 de litri de apă, îmbuteliată în sticle de doi litri, locuitorilor din județele Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei potabile, în contextul lucrărilor de la Barajul Paltinu. 

Prim-ministrul a mai adăugat că luni mai urmează un transport de 150.000 de litri de apă, din rezerva de stat, în prima parte a zilei, după ce a semnat o hotărâre de Guvern în acest scop.

„În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița.

Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii apei.
Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri.

Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.
Vom suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă.

Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați.
Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a transmis Ilie Bolojan.

Zeci de mii de oameni, rămași fără apă potabilă

Locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă.

„Volumul mare de aluviuni și gradul ridicat de încărcare a apei impun operațiuni de curățare și decolmatare care pot necesita un interval suplimentar de timp, în funcție de evoluția situației. Reluarea furnizării apei va fi posibilă imediat ce parametrii de calitate vor permite acest lucru.“, au mai transmis specialiștii, duminică dimineața.

Primarul face apel la ministrul Mediului: „Să vină la Câmpina, să vadă realitatea, nu din rapoarte frumos redactate”

Primarul Câmpinei, Irina Mihaela Nistor, cere Ministrului Mediului să vină la fața locului: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!“

„O invit public pe doamna ministru Diana Buzoianu să vină la Câmpina și să le explice dânsa cetățenilor de ce ne aflăm în această situație si soluțiile clare de remediere. Sa vadă realitatea nu din rapoarte frumos redactate, ci aici, printre oamenii care trăiesc aceasta criza pe propria piele!”, a transmis Irina Nistor.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, sâmbătă, convocarea unei ședințe de urgență după ce ar fi aflat de la primarii din cele două județe că mai multe localități au rămas fără apă.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă.“, a transmis ministrul.

Foto: Mediafax/Envato

Cele mai noi