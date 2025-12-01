Mesajul lui Ludovic Orban de 1 Decembrie: „Să îndrăznim să credem că putem mult mai mult!”

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, românilor din țară, dar și celor aflați peste granițe.

Ludovic Orban, proaspăt demis din funcția de consilier prezidențial de Nicușor Dan a transmis un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie.

„Să îndrăznim să credem că putem mult mai mult! La mulți ani, România ! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla!”, a transmis Ludovic Orban pe Facebook.

Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL

Ludovic Orban a negociat cu premierul Ilie Bolojan revenirea în PNL. Din spusele lui Orban, ar exista și varianta în care Forța Dreptei să se comaseze cu Partidul Național Liberal. Chiar după demitere, Bolojan a spus că îl așteaptă să se întoarcă în PNL.

„Noi avem două variante posibile în perspectivă. Fie să încercăm să fim parte în construcţia unei opoziţii democratice cu partide mai puţin însemnate, dar care au oameni de calitate, fie să realizăm o comasare prin absorbţie în cadrul PNL. Astea sunt cele două variante de perspectivă pe care le avem”, a declarat Ludovic Orban pentru news.ro.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în formațiunea liberală, după demiterea din funcția de consilier prezidențial.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități. În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a afirmat Bolojan la momentul respectiv.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului: