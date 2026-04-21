România se află în pragul unei noi crize politice majore, după ce surse politice indică o posibilă demisie în bloc a miniștrilor PSD, într-un moment tensionat pentru coaliția de guvernare. Potrivit informațiilor Gândul, demisiile ar putea avea loc miercuri seara sau joi dimineața. Mișcarea ar reprezenta un pas decisiv în conflictul dintre PSD și premierul Ilie Bolojan.

Ultimatum pentru premier

Sursele Gândul arată că PSD ar fi decis deja retragerea sprijinului politic pentru premier, oferindu-i acestuia un termen limită pentru a demisiona. În lipsa unui astfel de gest, miniștrii partidului ar urma să părăsească Executivul în bloc.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat anterior că o eventuală ieșire de la guvernare nu va fi una parțială, ci „cu toate structurile”. El a semnalat o ruptură totală în cazul escaladării conflictului.

În cazul unui astfel de scenariu, Constituția permite premierului să numească miniștri interimari pentru o perioadă limitată. Totuși, această soluție ar fi doar temporară și ar obliga Guvernul să caute rapid o nouă formulă de susținere parlamentară.

De altfel, chiar premierul Bolojan a declarat recent că nu intenționează să demisioneze, subliniind că stabilitatea guvernamentală este esențială într-un context economic dificil.

Un scenariu cu miză mare

O demisie în bloc a miniștrilor PSD ar putea declanșa o reacție în lanț, inclusiv posibilitatea unei moțiuni de cenzură, așa cum au anunțat deja social-democrații. În lipsa unui compromis rapid, România riscă să intre într-o perioadă de instabilitate politică și mai aprigă ca acum, cu impact direct asupra economiei și relațiilor externe.

O variantă ar fi depunerea rapidă a unei moțiuni de cenzură, negocierea sprijinului cu AUR și prezentarea, la consultările de la Palatul Cotroceni, a propunerii ca Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De altfel, conform protocolului Coaliției, el ar urma să ocupe această poziție în vara lui 2027. Ulterior, ar putea încerca formarea unui guvern majoritar alături de USR, PNL și UDMR sau, alternativ, unul minoritar.

