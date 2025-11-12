Prima pagină » Știri politice » Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație

12 nov. 2025, 11:15, Știri politice
Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație.

În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat faptul că a fost trimis către Parchet modul de numire a conducerii Romarm, dar și cel al conducerii Consiliului de Administrație. Oficialul transmite că așteptarea este ca „aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP”.

„Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă”, a precizat ministrul Economiei, în cadrul unei conferințe de presă, arată Mediafax.

„Avem nevoie de o conducere igienică”

Ministrul Economiei mai relevă faptul că este necesară o „conducere igienică, transparentă”.

„Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul Economiei.

Răzvan Marian Pîrcălăbescu, ales în funcția de Director General, și George Adrian Teotoc, Director Economic, au fost aleși pentru a conduce ROMARM cu mandate pentru următorii 4 ani.

Sursă foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

