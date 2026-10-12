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Ministrul Mediului nu știe situația împăduririlor din țară. Ce a răspuns Buzoianu când a fost întrebată de Gândul cât a plantat o companie privată

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Ministrul Mediului nu știe câți copaci s-au plantat anul acesta nici de instituția pe care o conduce, nici de operatorii privați. Diana Buzoianu a spus că nu este interesată să știe statisticile împăduririlor efectuate de alți operatori decât statul și continuă să se laude cu cele 20.000 de hectare plantate prin PNRR. În urmă cu exact două luni, ministrul se lăuda în mediul online că a depășit pragul împăduririlor prin PNRR, în condițiile în care ținta de îndeplinit era de 18.000 de hectare. Jurnaliștii de la Gândul i-au întrebat pe oficiali din minister dacă declarațiile ministrului se confirmă, iar aceștia a transmis că realitatea este alta: sunt aproape 17.000 de hectare împădurite în ultimii trei ani, nu în ultimele luni, după cum spunea ministrul.

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Jurnaliștii Gândul au întrebat-o pe Diana Buzoianu câți copaci au fost plantați de statul român în 2026 și câți copaci au fost plantați de IKEA, al doilea cel mai mare deținător de păduri din România. Buzoianu nu a știut să răspundă dar vorbește de „milioane de puieți”.

Cred că numărul de copaci plantați de IKEA sunt cunoscuți de IKEA, avem aceste date, dar între informațiile pe care mă interesează să le rețin nu sunt cîți copaci plantează fiecare operator privat, iar pentru Romsilva, avem milioane de puieți care s-au plantat sau urmează să se planteze în prima sesiune din primăvară, avem absolut toate planurile de la Romsilva care au fost îndeplinite, plus cele 20.000 de hectare care au fost împădurite prin PNRR„, a răspuns Buzoianu.

Diana Buzoianu se laudă cu un record la împăduriri. Oficialii de la Mediu o contrazic

În urmă cu două luni, ministrul Mediului a făcut o postare pe rețelele de socializare în care se împăuna cu rezultatele muncii ei, din ultimele luni, și îi felicita și pe colegii care au atins ținta jalonului din PNRR, referitor la împăduriri. Numai că surse oficiale din minister au declarat, atunci, în exclusivitate pentru Gândul, că lucrurile nu stăteau deloc așa, cum afirma Buzoianu și că datele furnizate de ea erau cu totul altele.

La Ministerul Mediului se văd rezultatele muncii din ultimele luni! Am depășit pragul de 20.000 de hectare împădurite prin PNRR! Ținta de îndeplinit prin PNRR era de 18.000 de hectare! Deci, da, se poate! Felicitări sincere tuturor beneficiarilor care au muncit contra cronometru pentru a realiza aceste proiecte! Felicitări echipei PNRR din Ministerul Mediului pentru coordonarea, la nivel național, a acestui jalon din PNRR!”, a scris ministrul Mediului pe Facebook.

Cum este contrazisă Buzoianu chiar de subalterni

Contactați de jurnaliștii de la Gândul, oficiali din minister au declarat că suprafața împădurită, de 20.000 de hectare, de care vorbește Buzoianu, este în realitate aproape 17.000 de hectare și a fost împădurită în ultimii trei ani, nu în ultimele luni, după cum declară ministrul. De altfel, aceleași surse au menționat că ținta jalonului din PNRR, intrat în vigoare în 2021, este de 18.000 de hectare împădurite în trei ani.

În iunie 2026, Diana Buzoianu declara că intenționează să împădurească și plajele de pe litoral. Ea spunea că pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia–Năvodari și propunea să fie plantați pini deoarece sunt copacii care pot fi aclimatizați cel mai bine solul.

„Litoralul românesc are nevoie de soluții pentru turism de calitate. Pe plajele lărgite artificial avem suprafețe mari de nisip expuse direct soarelui și vântului. Testăm, prin acest proiect pilot, crearea unor zone naturale de umbră, integrate în peisaj și adaptate condițiilor de la Marea Neagră”, afirma Diana Buzoianu.

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