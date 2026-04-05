Călătoria cu metroul urmează să se scumpească cu 40%, ajungând să coste 7 lei, în loc de 5 lei cât achită bucureștenii la acest moment. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 mai 2026. Decizia de scumpire a biletelor a fost votată, sâmbătă în cadrul Consiliul de Administrație al Metrorex.

La prima vedere, Bucureștiul se numără printre cele mai ieftine capitale, în comparație cu marile metropole din Vest, din punctul de vedere al prețului pe care trebuie să îl plătească o persoană pentru o călătorie cu metroul. Totuși, pe lângă diferența dintre ponderea acestui cost în cheltuielile unui cetățean al României față de un cetățean neamț, de exemplu, există o diferență notabilă în abordarea transportului în comun în Vest, unde există variante mult mai integrate oferite călătorilor pe toate mijloacele de transport.

O călătorie cu metroul în București va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. Prețul unui bilet standard pentru o călătorie cu metroul în capitala României va fi, din 1 mai, de 7 lei, aproximativ un 1,40 euro, sub nivelul din majoritatea capitalelor vest-europene, unde însă sunt incluse mai multe opțiuni în prețul unui bilet.

În București, singura variantă integrată pentru o călătorie este cea combinată pe metrou și mijloacele de suprafață ale Societății de Transport București (STB).

Cât costă o călătorie cu metroul în capitalele europene

Varşovia

În capitala Poloniei, pentru 0,75 euro, o persoană poate călători cu metroul, autobuzul sau tramvaiul.

Biletul oferă dreptul la un număr nelimitat de călătorii pentru o perioadă care nu depășește 20 de minute de la validare.

Un abonament lunar (integrat, pe toate mijloacele, toate zonele) costă 25,72 de euro.

Budapesta

Un bilet simplu de metrou în Budapesta costă 500 HUF (aproximativ 1,30 euro) dacă este cumpărat în avans, sau 700 HUF (aproximativ 1,82 euro) direct la fața locului.

Un abonament lunar, în aceleași condiții, ajunge la 23,29 de euro.

Roma

În topul marilor capitale cu cel mai mic preț al unei călătorii se află Roma.

Pentru 1,50 euro, o persoană poate călători pe toate mijloacele de transport timp de 100 de minute.

Un abonament lunar integrat, pe toate mijloacele de transport, costă 35 de euro.

Viena

La Viena, o călătorie în sistem integrat, pe toate mijloacele, în afara liniei spre aeroport și celor turistice, pentru 80 de minute, costă 2,40 euro.

Un abonament lunar, în aceleași condiții, ajunge la 58,70 euro

Paris

În capitala Franței, o călătorie integrată – metrou, tren, rețea feroviară expres regională – pentru 120 de minute (în afara liniilor spre și de la aeroport) costă 2,50 euro.

Un abonament lunar (pe toate mijloacele, în afară de Orlyval – metroul ușor către Aeroportul Orly) este cam de două ori mai scump decât în București, respectiv 88 de euro.

Berlin

Berlinul, cea mai mare zonă metropolitană din Germania, mai populat și turistic decât Bonn, este cel mai scump din cele analizate.

O călătorie, în sistem integrat, pe toate mijloacele, pentru toate zonele, timp de 120 minute, costă 4,70 euro.

Un abonament lunar (integrat, pe toate mijloacele, toate zonele) costă 128 de euro.

Ultima majorare la metrou, de la 3 la 5 lei

Ultima scumpire a cartelei de metrou a avut loc la 1 ianuarie 2025, când prețul unei călători s-a majorat de la 3 la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 lei.

Abonamentul pentru 24 de ore a crescut la 12 lei, față de 8 lei la acel moment, cel pentru 72 de ore a crescut de la 20 la 35 de lei, abonamentul săptămânal a ajuns la 45 de lei, de la 35 de lei, cel lunar – 100 lei, de la 80 lei, abonamentul pe 6 luni – 500 lei, de la 400, iar cel pe un an 900 lei, de la 700 de lei.

Scumpirile de la începutul anului trecut au afectat și studenții, abonamentele acestora devenind mai scump cu un leu (de la 8, la 9 lei).

„În perioada analizată de la ultima ajustare a tarifelor, august 2021 și până în luna septembrie 2024, prețurile de consum pentru anumite elemente care au pondere mare în cheltuielile de exploatare ale Metrorex au crescut, astfel că indicele de creștere a prețurilor specifice pentru combustibili, apă și canal și energie termică a fost: pentru combustibili – 131,07%, pentru apă, canal – 151,63%, pentru energie termică – 153,91%. Prețul mediu al călătoriei cu metroul, reprezentând rezultatul raportului dintre veniturile din transportul de călători și numărul călătorilor transportați este în prezent de circa 1,71 lei/călătorie, adică 0,34 euro cenți, în condițiile în care la nivel european prețul mediu este de 2 euro”, transmiteau la momentul respectiv oficialii Metrorex.

