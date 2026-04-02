Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în scandalul vaccinurilor. Suma finală de plată este de 3,3 miliarde de lei. Banii ar fi trebuit depuși începând de ieri

Bianca Dogaru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Euronews că România are de plătit suma finală de 3,395 miliarde de lei, după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Ministrul a precizat că banii vor fi luați de la bugetul de stat, deoarece Ministerul Sănătății nu deține în acest moment fondurile necesare.

Întrebat care e suma totală pe care o avem de plătit companiei Pfizer, ministrul a transmis că, după ce se aplică toate penalitățile și dobânzile, „nota de plată” ajunge la 3,395 miliarde de lei.

„În urma hotărârii Curții de la Bruxelles, calculele stau în felul următor: suma de bază este de 3 miliarde și 31 de milioane de lei, dar după ce se aplică toate penalitățile și dobânzile, conform modului lor de calcul, suma finală ajunge la 3,395 miliarde de lei. Aceasta este suma pe care România o are de plătit companiei Pfizer,” a transmis Rogobete.

În ceea ce privește sursa de finanțare, Rogobete a subliniat că Ministerul Sănătății nu are banii necesari, așadar plata se va face din fondurile de la bugetul de stat.

„Am avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor și ieri și azi. Probabil în perioada următoare o să ne vedem zilnic. Încercăm mai multe scenarii pentru a minimiza efectul pe bugetul de stat. Este evident de unde vor veni acești bani. Vor veni din bugetul de stat. Ministerul Sănătății nu are această sumă.

Ministrul a menționat și faptul că hotărârea este cu titlu executoriu și nu există varianta ca statul român să facă apel. Acesta a transmis că România e obligată să plătească acești bani din momentul în care a venit hotărârea, adică de ieri.

„Hotărârea este cu titlu executoriu. Nu există varianta de a face apel. Banii trebuie depuși începând cu data de ieri. De ieri, de când a venit hotărârea, România este obligată să trimită acești bani într-un cont.”

România, obligată să plătească 600 de milioane de euro

Reacția ministrului vine după decizia de ieri a Tribunalului de la Bruxelles, care a dat dreptate societăților Pfizer și BioNTech. Instanța obligă România la plata sumei de 3 miliarde de lei, sumă ce reprezintă contravaloarea dozelor pe care țara noastră nu le-a mai primit.

În anii 2022 și 2023, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a motivat decizia prin faptul că depozitele erau deja pline cu peste 8 milioane de doze care nu puteau fi folosite, donate sau vândute. Pe lângă povara financiară, România are obligația de a prelua fizic și restul de 28.940.613 de doze de vaccin.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe