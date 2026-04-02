Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în scandalul vaccinurilor. Suma finală de plată este de 3,3 miliarde de lei. Banii ar fi trebuit depuși începând de ieri

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Euronews că România are de plătit suma finală de 3,395 miliarde de lei, după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Ministrul a precizat că banii vor fi luați de la bugetul de stat, deoarece Ministerul Sănătății nu deține în acest moment fondurile necesare.

Întrebat care e suma totală pe care o avem de plătit companiei Pfizer, ministrul a transmis că, după ce se aplică toate penalitățile și dobânzile, „nota de plată” ajunge la 3,395 miliarde de lei.

„În urma hotărârii Curții de la Bruxelles, calculele stau în felul următor: suma de bază este de 3 miliarde și 31 de milioane de lei, dar după ce se aplică toate penalitățile și dobânzile, conform modului lor de calcul, suma finală ajunge la 3,395 miliarde de lei. Aceasta este suma pe care România o are de plătit companiei Pfizer,” a transmis Rogobete.

În ceea ce privește sursa de finanțare, Rogobete a subliniat că Ministerul Sănătății nu are banii necesari, așadar plata se va face din fondurile de la bugetul de stat.

„Am avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor și ieri și azi. Probabil în perioada următoare o să ne vedem zilnic. Încercăm mai multe scenarii pentru a minimiza efectul pe bugetul de stat. Este evident de unde vor veni acești bani. Vor veni din bugetul de stat. Ministerul Sănătății nu are această sumă.

Ministrul a menționat și faptul că hotărârea este cu titlu executoriu și nu există varianta ca statul român să facă apel. Acesta a transmis că România e obligată să plătească acești bani din momentul în care a venit hotărârea, adică de ieri.

„Hotărârea este cu titlu executoriu. Nu există varianta de a face apel. Banii trebuie depuși începând cu data de ieri. De ieri, de când a venit hotărârea, România este obligată să trimită acești bani într-un cont.”

România, obligată să plătească 600 de milioane de euro

Reacția ministrului vine după decizia de ieri a Tribunalului de la Bruxelles, care a dat dreptate societăților Pfizer și BioNTech. Instanța obligă România la plata sumei de 3 miliarde de lei, sumă ce reprezintă contravaloarea dozelor pe care țara noastră nu le-a mai primit.

În anii 2022 și 2023, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a motivat decizia prin faptul că depozitele erau deja pline cu peste 8 milioane de doze care nu puteau fi folosite, donate sau vândute. Pe lângă povara financiară, România are obligația de a prelua fizic și restul de 28.940.613 de doze de vaccin.

