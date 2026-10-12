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Minoritățile sprijină guvernul Niculescu, cu o condiție:  Să se renunțe la mersul acesta, orbește, cu oiștea-n gard

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Premierul desemnat a obținut sprijinul minorităților la votul din Parlament, după întâlnirea cu acestea. Liderul grupului, Varujan Pambuccian, a anunțat că îl vor sprijini pe Luca Niculescu, pentru că, „dacă noi continuăm cu deteriorarea nivelului de trai al oamenilor, cu deteriorarea economiei, cu mersul acesta, orbește, cu oiștea-n gard, nu vom reuși să facem nimic”, a precizat liderul grupului minorităților naționale.

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Varujan Pambuccian: Noi îl sprijinim pe Luca Niculescu

Pe mine nu m-ați mai văzut ieșind alături de ceilalți candidați la funcția de prim-ministru. Cred că avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună și îl sprijinim. Veți vedea că va avea sprijinul nostru deschis. Nu vom mai merge pe formula de „free vote” de data aceasta, deci va avea un sprijin deschis din partea noastră.”, a spus Pambuccian.

Și premierul desemnat a recunoscut că este nevoie de măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației

Am discutat și chestiunile cu caracter general, pentru că scopul oricărei politici, scopul final, îl reprezintă cetățenii. Trebuie să ne gândim, în primul rând, la cum trăiesc oamenii în țara asta. Nivelul de trai a fost foarte mult deteriorat în ultima perioadă și trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești, despre cum putem să îmbunătățim din nou viața oamenilor. Acesta este un lucru extrem de important.”, a spus Luca Niculescu.

Întrebat dacă el va susține măsurile acestui Guvern și după învestire, Pambuccian a spus că nu mai putem merge ”orbește, cu oiștea-n gard”.

Cu o singură condiție: măsurile să schimbe în bine, în cel mai scurt timp posibil, viața oamenilor. Pentru că, dacă noi continuăm cu deteriorarea nivelului de trai al oamenilor, cu deteriorarea economiei, cu mersul acesta, orbește, cu oiștea-n gard, nu vom reuși să facem nimic.”, a adăugat liderul minorităților naționale.

Luca Niculescu s-a întâlnit astăzi cu USR, PSD și minoritățile naționale și urmează discuții cu reprezentanții grupului PACE – Întâi România și cu Victor Ponta, din partea grupului Uniți pentru România (UPR).

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