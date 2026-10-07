Mirabela Grădinaru a vizitat clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Marie Curie. Ce le-a transmis medicilor și asistenților

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a vizitat miercuri clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Marie Curie, pe care Inima Copiilor a construit-o în 2013. Aceasta a vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN -ul neonatal, însoţită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi.

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Mirabela Grădinaru a vizitat clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Marie Curie, pe care Inima Copiilor a construit-o în 2013 şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse. Aici sunt îngrijiţi mulţi dintre cei mai bolnavi copii din toată ţara, cu patologii extrem de diverse – malformaţii cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate şi malformaţii digestive.

Însoţită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi, Mirabela Grădinaru a vizitat spaţiile în care sunt îngrijiţi copiii: zona de terapie neonatală, zona de post terapie şi Banca de Lapte Matern.

Mai mult, aceasta a vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN -ul neonatal.

„Prima Doamnă a adresat mulţumiri medicilor şi asistenţilor pentru dedicarea şi responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii şi de familiile acestora”, au transmis reprezentanții spitalului pe Facebook.