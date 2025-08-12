USR e de acord cu PSD/Diana Buzoianu: ”Dacă discuţia este legată de privilegii, suntem 100% aliniaţi”

Unul dintre cei mai vocali reprezentanți USR, ministrul Mediului-Diana Buzoianu, spune că partidul pe care-l reprezintă este 100 % de acord cu PSD, atunci când vine vorba de eliminarea privilegiilor. Atitudinea USR cu privire la înmormântarea fostului lider social-democrat, Ion Iliescu, este, însă, o altă problemă cu altă abordare.

Întrebată la Digi24 despre propunerile liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru revenirea la ședințele coaliției, Diana Buzoianu a declarat că solicitările social-democraților sunt aliniate 100% pe cele ale USR, atunci când vine vorba despre eliminarea privilegiilor, mai ales că UE a cerut în mod repetat acest lucru.

”Dacă discuţia este legată de privilegii, suntem 100% aliniaţi, USR nu şi-a pus niciodată vreun vot pentru înfiinţarea unor privilegii. Dacă vorbim de pensiile speciale, eu sunt convinsă inclusiv că putem să ridicăm discuția foarte serioasă despre pensiile primarilor și viceprimarilor care așteaptă, în fiecare an sunt abrogate. E un articol care în fiecare an e abrogat şi de fiecare an nu ştim dacă în anul respectiv se naşte o nouă pensie specială sau nu. Deci sunt o grămadă de puncte pe privilegii cu care suntem perfect de acord că trebuie să fie desfiinţate”, a declarat Diana Buzoianu, luni seară la Digi24.

În ceea ce privește reproșul celor de la PSD cu privire la atitudinea USR față de înmormântarea lui Ion Iliescu, Buzoianu a subliniat că:

”Noi am respectat dreptul dumnealor de a avea toate onorurile care trebuiau să fie purtate din partea dumnealor faţă de fostul preşedinte Iliescu. Noi avem şi noi un drept care trebuie, la fel, să fie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la istoria şi la, până la urmă, ce a lăsat în urmă domnul Iliescu. Este un drept, să ni-l respectăm unii altora”.

Luni, după ședința de la PSD, liderul interimar Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea pe care o reprezintă condiționează participarea la ședințele coaliției dacă vor fi îndeplinite mai multe puncte, printre care adoptarea unui pachet de măsuri care vizează eliminarea privilegiilor și continuarea finanțării anumitor investiții începute deja.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească

USR, factorul de „NELINIȘTE” din coaliție / Daniel Zamfir „Atitudinea colegilor noștri trebuie categoric revizuită”