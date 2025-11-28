Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. După anunțul de numire, Miruță și-a publicat pe Facebook diplomele.

Ionuț Moșteanu a demisionat în urma scandalului privind neclaritățile din CV-ul lui, legate de anul în care a obținut diploma de licență sau includerea unei facultăți care susține că nu l-a avut ca student. Joi, Moșteanu și-a postat diploma de licență pe rețelele sociale.

În replică, ministrul Economiei şi-a publicat vineri diplomele. Potrivit postării, Miruță a absolvit două facultăți, dintre care una pe care susține că a făcut-o „ca hobby” și are un doctorat obținut la Politehnică.

„Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjați de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii. Răspund pentru că îmi apăr scoală serioasă făcută la timp, cu rezultate în articole științifice publicate şi premiate internațional, unde nu se publică dacă nu se prezintă lucrarea şi nu se răspunde la întrebări; răspund pentru că am ce, şi pentru că, în ţara asta în care cei care acum urlă deranjați de lipsa butoanelor ne-au dus tot în jos — chiar dacă au avut toate pârghiile şi butoanele din lume ca să îşi demonstreze dimensiunea competenţei — au eşuat”, arată ministrul Economiei.

El spune că a absolvit liceul cu media 9,80.

„Am intrat la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei tot cu media 9,80, în urma a două probe de examen.Nu am avut în 5 ani nicio restanţă; am luat examenul de admitere la doctorat imediat după terminarea facultăţii, rezultatele tezei de doctorat fiind validate prin 12 lucrări ştiinţifice cotate ISI, când minimul cerut era de 2. În a doua parte a anului 4 de facultate m-am angajat part-time (4 ore pe zi) la Cosmote România, în departamentul de proiectare a reţelei. Da, aşa se numea poziţia: IP Design Engineer. Aşa sunt denumirile poziţiilor în companiile internaţionale”, se laudă Miruță în postare.

Ministrul Economiei subliniază că „facultatea de drept de la Tg. Jiu a făcut-o ca hobby”.

„Nici acum nu am ridicat diploma de acolo, nu m-am lăudat cu ea, nu am ascuns-o. Fiindcă la Electronică nu am avut niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergeam la examenele de la Tg. Jiu în sesiunea din toamnă”, explică Miruță.

Acesta mai declară că nu a avut absolut nicio incompatibilitate ca parlamentar şi expert tehnic judiciar, după cum spune legea.

„Am făcut cerere de suspendare fiindcă nu mai aveam timp să fac expertizele şi luam amendă dacă eram activ şi nu le făceam. Nu pentru că eram incompatibil, ci pentru că mi-am făcut treaba serios ca parlamentar, Schimbul de teren de la Tg. Jiu s-a întâmplat acum 23 de ani, după două expertize de evaluare, cu votul în unanimitate al tuturor consilierilor locali, pentru nevoia invocată de Primăria Tg. Jiu. Nu în schimbul a ceva, nu subevaluat, nu pe întuneric. Pentru astfel de acuzaţii, în care un jurnalist local a scris despre mine vreo 60 de articole în 23 de zile, l-am acţionat în judecată; acolo a menţionat că sunt singurul preşedinte judeţean de partid politic parlamentar de la care nu a luat bani, şi am câştigat. Este vorba despre dosarul nr. 4190/95/2021, câştigat definitiv la ICCJ, care menţionează negru pe alb că acuzaţiile au fost nefondate, că au avut scopul de a-mi prejudicia imaginea şi că îmi plăteşte daune morale”, mai completează Radu Miruţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru numirea unui nou ministru

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Bolojan îl propune interimar pe Miruță