Miruță explică de ce a știut în primele secunde că drona nu e ucraineană. Ar fi deschis un canal direct cu Kievul

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că Armata Ucraineană l-a informat, la scurt timp după incidentul de joi, cu drona marină, de lângă Neptun Deep, că dispozitivul nu aparține armatei ucrainene. Miruță susține că imediat după explozia dronei aeriene de la Constanța, ministerul Apărării a menținut o comunicare constantă cu omologii ucraineni.

Miruță susține că, prin canalul de consultare de urgență cu Ucraina, s-a stabilit că nu este vorba de o navă ucraineană.

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„După incidentul cu drona din Portul Constanța, la Ministerul Apărării s-a creat un canal de comunicații direct cu Armata Ucrainei. A fost folosit azi-dimineață, la 7:36. Ne-au răspuns un pic mai târziu, cu certitudine, confirmând că nu este vorba de o dronă de-a lor. S-a dublat certificarea când le-am trimis imaginile, au reconfirmat că nu e a Armatei Ucrainei. S-a luat legătura la nivel NATO pentru a coordona lovirea dronei de către Armata Română”, a declarat Radu Miruță pentru sursa citată.

Miruță s-a răzgândit de trei ori în privința declarațiilor despre incidentul cu drona de lângă Neptun Deep

Amintim că Radu Miruță s-a răzgândit de trei ori în privința declarațiilor despre incidentul cu drona de lângă Neptun Deep, care a avut loc joi, 20 august.

Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, a anunțat inițial pe pagina de Facebook, fără nicio rezervă, că drona marină lovită de un avion F-16 în apropierea platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”. Mesajul a fost postat la la ora 12.51. Fraza a fost eliminată după 22 minute de la anunțul distrugerii dronei.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.”, a scris Miruță în prima versiune a postării.

Ulterior, la ora 13.13 minute, ministrul demis a șters afirmația „era încărcată cu explozibil”, din postarea de pe Facebook

Ministrul demis al Apărării a anunțat, apoi, într-o conferință de presă că ar fi vorba de două drone, iar, la scurt timp, a revenit cu o nouă postare.

În versiunea finală a postării de pe Facebook, Miruță a scris că, de fapt, a fost o singură dronă marină, lovită de un avion F-16. Iar drona „avea explozibil”.

Sursa video: Antena 3 CNN