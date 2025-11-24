Prima pagină » Știri politice » Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

24 nov. 2025, 20:45, Știri politice

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus în cadrul unei emisiuni Digi24 că nu a fost informat de servicii despre cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede că toată lumea este conștientă de faptul că astfel de afaceri nu s-ar fi putut realiza cu el. 

Întrebat dacă a fost informat de servicii în legătură cu cazul de corupție în care a fost implicat fostul senator PSD, Marius Isăilă, care ar fi încercat să-i cumpere influența cu 1 milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, companie coordonată de MApN, ministrul Apărării a spus că nu. De asemenea, Ionuț Moșteanu a mai spus că dacă cineva ar fi venit la el în birou să îi ofere mită l-ar fi ținut acolo sau îl „trimitea legat”.

„Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți.”, a spus ministrul Apărării. 

„N-o să tolerez niciun capăt de ață luat din bani publici”

Ministrul Apărării a precizat că au mai fost cazuri pe care le-a trimis la parchete. „Eu pot să spun că atâta timp cât o să stau pe scaunul ăla, orice informație o să am, o s-o dau mai departe și o să colaborez cu instituțiile, deoarece corupția ne-a ținut pe loc atâția ani și corupția e cea care m-a făcut să intru în politică. N-o să tolerez nici un capăt de ață luat din bani publici”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie

Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate

Citește și

CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
20:52
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
ULTIMA ORĂ Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate
20:29
Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate
ULTIMA ORĂ Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
20:13
Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
20:02
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
ULTIMA ORĂ S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
18:57
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure
CONTROVERSĂ Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
00:12
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
JUSTIȚIE Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
23:51
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
LIVE 🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
21:20
🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă