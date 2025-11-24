Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus în cadrul unei emisiuni Digi24 că nu a fost informat de servicii despre cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede că toată lumea este conștientă de faptul că astfel de afaceri nu s-ar fi putut realiza cu el.

Întrebat dacă a fost informat de servicii în legătură cu cazul de corupție în care a fost implicat fostul senator PSD, Marius Isăilă, care ar fi încercat să-i cumpere influența cu 1 milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, companie coordonată de MApN, ministrul Apărării a spus că nu. De asemenea, Ionuț Moșteanu a mai spus că dacă cineva ar fi venit la el în birou să îi ofere mită l-ar fi ținut acolo sau îl „trimitea legat”.

„Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți.”, a spus ministrul Apărării.

„N-o să tolerez niciun capăt de ață luat din bani publici”

Ministrul Apărării a precizat că au mai fost cazuri pe care le-a trimis la parchete. „Eu pot să spun că atâta timp cât o să stau pe scaunul ăla, orice informație o să am, o s-o dau mai departe și o să colaborez cu instituțiile, deoarece corupția ne-a ținut pe loc atâția ani și corupția e cea care m-a făcut să intru în politică. N-o să tolerez nici un capăt de ață luat din bani publici”.

