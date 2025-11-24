Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi 24, despre ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei. Oficialul susține că țara noastră rămâne în continuare alături de de partenerii europeni și că toate insituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune, dar nu poate d

Ionuţ Moşteanu se justifică și spune că ajutoarele pentru Ucraina sunt clasificate şi nu este de acord cu declasificarea acestora deoarece „nu putem să ne batem cu aceleaşi arme în războiul hibrid”. Oficialul a dat de înțeles că ar trebui închise conturile de pe rețelele de socializare și televiziunile care transmit informații false.

„Transparența ar fi cea mai normală situație, dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori. Problema e că așa am zis « haideți să-l lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea » și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult de tot. Cifrele trebuie explicate suficient de bine. Eu aș putea să o fac acum la emisiune, și până mâine dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok la niște video-uri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru sursa citată.

În luna septembrie, ministrul Apărării a respins speculațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina, numindu-le „o minciună” care servește intereselor președintelui Vladimir Putin. Moșteanu a acuat opoziția că propagă deliberat neadevăruri în spațiul public. Oficialul a respins în trecut estimările publice care evaluau ajutorul militar la 1,5 miliarde de euro, precizând că aceste cifre nu au o bază realistă.

„Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia