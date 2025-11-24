Prima pagină » Știri politice » Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate

Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate

24 nov. 2025, 20:29, Știri politice

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi 24, despre ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei. Oficialul susține că țara noastră rămâne în continuare alături de de partenerii europeni și că toate insituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune, dar nu poate d

Ionuţ Moşteanu se justifică și spune că ajutoarele pentru Ucraina sunt clasificate şi nu este de acord cu declasificarea acestora deoarece „nu putem să ne batem cu aceleaşi arme în războiul hibrid”. Oficialul a dat de înțeles că ar trebui închise conturile de pe rețelele de socializare și televiziunile care transmit informații false.

„Transparența ar fi cea mai normală situație, dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori. Problema e că așa am zis « haideți să-l lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea » și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult de tot. Cifrele trebuie explicate suficient de bine. Eu aș putea să o fac acum la emisiune, și până mâine dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok la niște video-uri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru sursa citată.

În luna septembrie, ministrul Apărării a respins speculațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina, numindu-le „o minciună” care servește intereselor președintelui Vladimir Putin. Moșteanu a acuat opoziția că propagă deliberat neadevăruri în spațiul public. Oficialul a respins în trecut estimările publice care evaluau ajutorul militar la 1,5 miliarde de euro, precizând că aceste cifre nu au o bază realistă.

„Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia

Citește și

CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
20:52
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
JUSTIȚIE Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui
20:45
Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui
ULTIMA ORĂ Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
20:13
Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
20:02
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie
ULTIMA ORĂ S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
18:57
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure
CONTROVERSĂ Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
00:12
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
JUSTIȚIE Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
23:51
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
LIVE 🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
21:20
🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă