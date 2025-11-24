Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie

Controversele se țin lanț de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în privința pregătirii sale academice. Oficialul declarat la Digi 24, că nu a absolvit anul trei la Facultatea Biotera, deoarece s-a angajat la un club de biliard în Regie.

Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, ministrul susține că a deținut funcția de „Executive Manager la Texas Express”. Este vorba despre Clubul Texas Express, club de bowling, biliard și snooker, din complexul studențesc Regie.

„Am făcut automatică și m-am oprit în anul trei. E CV ul meu public. Am fost în Austria. Am lucrat într-un club în regie. M-am mutat pe marketing și comunicare. Am plecat pe cont propriu și. În 2015 m-am lovit de accesarea unor fonduri și am încheiat studiile. Valeriu Nicolae ne-a last de înțeles ca nu știam mai nimic deoparte politica și am zis să fundamentez și am făcut un master la Universitatea București”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru sursa citată.

Ionuț Moșteanu s-a lăsat de facultate în anul III. Materiile erau prea dificile

Anul trei din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare de la UPB era unul foarte dificil, cu examene grele și mulți studenți renunțau, au declarat surse Libertatea. Nici Ionuț Moșteanu nu a făcut față provocării academice.

„În anul III începea cu adevărat greul. Era anul crâncen în care mulți studenți renunțau. Examenele erau dure, mai ales cele de Teoria sistemelor. Era aproape imposibil să treci din prima”.

Cât despre munca în timpul facultății, sursele citate au declarat că nu era ceva ieșit din comun, „joburile junior level la firme din domeniu sau la departamente IT ale corporațiilor din telecomunicații reprezentau o bună practică pentru mai târziu”.

Foto: Mediafax