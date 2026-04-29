Petrișor Peiu l-a ironizat pe Ilie Bolojan la citirea moțiunii de cenzură în Parlament: „Domnule prim-ministru Nini Săpunaru”

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost citită miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, de Petrișor Peiu. Documentul urmează să fie dezbătut și votat săptămâna viitoare.

Update 13:10: Ședința din plenul Parlamentului s-a încheiat. Marți, pe 5 mai, se va vota și dezbate moțiunea de cenzură.

Update 13:05: În timp ce Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, citește moțiunea, parlamentarii din toate partidele se plimbă prin sală sau poartă discuții între ei.

Update 12:45: Numărul 2 din AUR a taxat absența lui Bolojan de la citirea moțiunii de cenzură: „Domnule prim-ministru Nini Săpunaru”.

„Doamna președinte de ședință, domnule vicepreședinte al Senatului, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule prim-ministru Nini Săpunaru…”, a afirmat Petrișor Peiu, în plenul Parlamentului.

Nini Săpunaru este secretar de stat în Guvernul României, fiind reprezentantul Guvernului la ședința din Parlament.

Update 12:37: A început ședința comună a plenului Parlamentului, unde este citită moțiunea de cenzură împotriva premierului Bolojan.

Știre inițială

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” este prezentată de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor „analize exploratorii” redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!”, se arată în textul moțiunii.

Textul moțiunii de cenzură poate fi citit integral AICI.

Acesta a fost desemnat de George Simion să redacteze documentul, alături de social-democratul Marian Neacșu.

Moțiunea este susținută de 253 de parlamentari și va fi dezbătută și supusă votului marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile, iar pentru demiterea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu intenționează să demisioneze înainte de votul din Parlament. Totodată, acesta a transmis un avertisment către Nicușor Dan, subliniind că PSD ar putea iniția și alte acțiuni politice.