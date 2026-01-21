Prima pagină » Știri politice » Nemulțumiri în PSD după consultările de la Guvern: „Bolojan n-a venit cu o viziune”. Ce mesaj le-a transmis premierul celor prezenți

Olga Borșcevschi
21 ian. 2026, 19:47, Știri politice
Miercuri a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. La discuții a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan. După întâlnirea cu premierul Bolojan, prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO, că reprezentanții administrației locale au cerut ca Executivul să le micșoreze cotele IVG și, totodată, să rămână cu surplusul reieșit din mărirea taxelor și impozetelor. În acest context, Pucheanu a precizat că Bolojan n-a venit cu „o viziune”.

„Noi n-am primit asigurări. A fost un tur de masă, în care reprezentanți de pe toate eșantioanele, însemnând consilii județene, municipii reședință de județ, orașe, comune, reprezentanți de la toate partidele aflate la guvernare.

Am fost întrebați care sunt expectativele noastre. În afară de un personaj, toată lumea a sperat să rămână în procentul de 63% din cotele de IVG și să rămână, evident, cu tot surplusul care a reieșit din mărirea taxelor și impozitelor”, a declarat Ionuț Pucheanu, primar al municipiului Galați și prim-vicepreședinte al Asociațiilor Municipiilor din România.

Potrivit primarului Galațiului, la întâlnirea cu vicepremierul Tánczos Barna și-a făcut apariția și premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Pucheanu a sugerat că Bolojan a lăsat de înțeles că ar urma să umble la bugetele administrațiilor locale, ca și Guvernul să-și ia partea leului.

„La un moment dat, a apărut și domnul premier, care a stat vreo jumătate de oră cu noi. Ne-a lăsat de înțeles că nu poate să rămână chiar sută la sută din tot ceea ce am solicitat noi. E normal și el vede că ceva din partea leului trebuie să rămână și Guvernului.

Nu am aflat o viziune din partea Guvernului, cam cât de puțin sau cât de mult dorește să ia”, a dezvăluit prim-vicepreședintele Asociației Municipiilor din România.

„Au rămas să facă simulări”

Mai mult, acesta a adăugat că Guvernul nu a venit cu date concrete și că urmează să facă mai multe simulări.

„Au rămas să facă simulări care nu știu cât vor dura – câteva zile, o săptămână – și, după ce vor fi realizate simulările pentru marea majoritate a UAT-urilor, ne vom revedea.

În principiu, bugetele primăriilor n-ar trebui să scadă. Acum, faptic, Dumnezeu cu mila! Nu știu ce viziune o avea dumnealui”, a subliniat Pucheanu.

„Am solicitat ce credem noi că ni se cuvine”

De asemenea, prim-vicepreședintele PSD a punctat că reprezentanții administrației locale au solicitat ceea ce cred că li se cuvine.

„Ne vom revedea după ce vor avea simulările pe fiecare UAT în parte. Domnul Tanczos Barna ne-a lăsat de înțeles că, dacă în urma simulărilor acestora, va rămâne o sumă consistentă inclusiv pentru Guvern, e posibil ca 63% să fie fezabil, dar că are rezervele dumnealui.

Noi am solicitat ce credem noi că ni se cuvine, 63% din IVG și impozitele rămase la nivelul autorităților locale, în condițiile în care mai nou trebuie să venim cu cotă de cofinanțare de 20%, pentru absolut toate proiectele care sunt cu finanțare guvernamentală, însemnând „Anghel Saligny”, orice alt viitor program de finanțare – CNI, AFM sau orice altceva”, a mai spus Pucheanu.



