Nicușor Dan a descins la ședința coaliției / Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / Ce decid liderii

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul dispare din pachetul doi de reformă, potrivit surselor Gândul. Acesta s-ar putea regăsi într-o lege separată. Coaliția nu a ajuns la un acord pe cel de-al doilea pachet de măsuri. Marți după-amiază, la ora 17.00, liderii partidelor din arcul guvernamental se văd din nou.

UPDATE 18.05 Președintele a ajuns și a plecat

În jur de o jumătate de oră a stat președintele Nicușor Dan la Palatul Victoria. Acesta a fost văzut părăsind sediul Guvernului.

La ora 18.00, Nicușor Dan avea o întrevedere cu ministrul de Externe Moldovean, apoi, la ora 19.00, o recepție cu organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române

UPDATE 17.30 Nicușor Dan merge peste liderii coaliției

Președintele Nicușor Dan a ajuns în urmă cu câteva minute la Palatul Victoria. Acesta participă la reuniunea coaliției. Cel mai probabil, acesta nu va zăbovi la Guvern, întrucât are o întrevedere cu ministrul de Externe moldovean, Mihai Popșoi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, potrivit agendei oficiale.

Dacă liderii coaliției ajung la un acord în această seară, Guvernul va adopta pachetul în ședința ordinară de joi, iar săptămâna viitoare își va angaja răspunderea în Parlament.

UPDATE Fiscalitatea și noi praguri de capital social pentru firme, pe agenda coaliției

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, va merge și marți la reuniunea coaliției, în care se caută un acord final pe măsurile fiscale.

Potrivit informațiilor Gândul, în ședința de luni seară, ministrul Finanțelor a propus următoarele valori de capitalul social: 500 lei pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei, 5.000 lei pentru cele cu cifra de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane de lei și 90.000 lei la companiile cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Despre aceste măsuri se va discuta și în aceasta seară.

Sorin Grindeanu a declarat, luni dimineață, că îl așteaptă pe Nazare la reuniunea coaliției, după ce îl rugase pe premier să-l invite.

„Mă aştept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliţie să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor fi parte din pachetul 2 şi după care să discutăm în mare şi despre rectificare unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanţarea investiţiilor şi dacă ne referim la obiective mari de investiţii sau la cele mici”, a spus liderul PSD, luni.

Știre inițială.

Ilie Bolojan a anunțat anterior că dorește angajarea răspunderii pe acest pachet săptămâna aceasta. Luni, liderul interimar al PSD a afirmat că este nevoie de mai multe întâlniri, pentru a discuta despre măsurile propuse.

Ședințele Coaliției s-au reluat, luni, după ce BPN al PSD a decis revenirea la masa discuțiilor.

Pe 20 august, Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Potrivit proiectului, angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

După publicarea acestui proiect, au apărut îngrijorări legate de constituționalitate, din cauza introducerii unor excepții, cum ar fi cadrele medicale și magistrații, deși, inițial, nu erau prevazute.

aici. Chiar și un ministru al Cabinetului Bolojan a avut o opinie publică împotriva acestei măsuri. Ministrul Educației, Daniel David, a spus la B1TV, că nu este de acord cu acest lucru. În sistemul de Educație fiind câteva mii de profesori care s-au pensionat și încasează și salariu. Citește

Ulterior, David a discutat cu Bolojan și au ajuns la concluzia că profesorii pensionari ar putea să își continue activitatea didactică, primind atât pensia, cât și plata pentru orele predate.

Știre în curs de actualizare.

