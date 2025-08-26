Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a descins la ședința coaliției / Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / Ce decid liderii

Nicușor Dan a descins la ședința coaliției / Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / Ce decid liderii

26 aug. 2025, 11:45, Știri politice
Nicușor Dan a descins la ședința coaliției / Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / Ce decid liderii

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul dispare din pachetul doi de reformă, potrivit surselor Gândul. Acesta s-ar putea regăsi într-o lege separată. Coaliția nu a ajuns la un acord pe cel de-al doilea pachet de măsuri. Marți după-amiază, la ora 17.00, liderii partidelor din arcul guvernamental se văd din nou.

UPDATE 18.05 Președintele a ajuns și a plecat

În jur de o jumătate de oră a stat președintele Nicușor Dan la Palatul Victoria. Acesta a fost văzut părăsind sediul Guvernului.

La ora 18.00, Nicușor Dan avea o întrevedere cu ministrul de Externe Moldovean, apoi, la ora 19.00, o recepție cu organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române

UPDATE 17.30 Nicușor Dan merge peste liderii coaliției

Președintele Nicușor Dan a ajuns în urmă cu câteva minute la Palatul Victoria. Acesta participă la reuniunea coaliției. Cel mai probabil, acesta nu va zăbovi la Guvern, întrucât are o întrevedere cu ministrul de Externe moldovean, Mihai Popșoi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, potrivit agendei oficiale.

Dacă liderii coaliției ajung la un acord în această seară, Guvernul va adopta pachetul în ședința ordinară de joi, iar săptămâna viitoare își va angaja răspunderea în Parlament.

UPDATE Fiscalitatea și noi praguri de capital social pentru firme, pe agenda coaliției

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, va merge și marți la reuniunea coaliției, în care se caută un acord final pe măsurile fiscale.

Potrivit informațiilor Gândul, în ședința de luni seară, ministrul Finanțelor a propus următoarele valori de capitalul social:  500 lei pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei, 5.000 lei pentru cele cu cifra de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane de lei și 90.000 lei la companiile cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Despre aceste măsuri se va discuta și în aceasta seară.

Sorin Grindeanu a declarat, luni dimineață, că îl așteaptă pe Nazare la reuniunea coaliției, după ce îl rugase pe premier să-l invite.

„Mă aştept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliţie să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor fi parte din pachetul 2 şi după care să discutăm în mare şi despre rectificare unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanţarea investiţiilor şi dacă ne referim la obiective mari de investiţii sau la cele mici”, a spus liderul PSD, luni.

Știre inițială.

Ilie Bolojan a anunțat anterior că dorește angajarea răspunderii pe acest pachet săptămâna aceasta. Luni, liderul interimar al PSD a afirmat că este nevoie de mai multe întâlniri, pentru a discuta despre măsurile propuse.

Ședințele Coaliției s-au reluat, luni, după ce BPN al PSD a decis revenirea la masa discuțiilor.

Pe 20 august, Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Potrivit proiectului, angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Chiar și un ministru al Cabinetului Bolojan a avut o opinie publică împotriva acestei măsuri. Ministrul Educației, Daniel David, a spus la B1TV, că nu este de acord cu acest lucru. În sistemul de Educație fiind câteva mii de profesori care s-au pensionat și încasează și salariu. Citește aici. 
Ulterior, David a discutat cu Bolojan și au ajuns la concluzia că profesorii pensionari ar putea să își continue activitatea didactică, primind atât pensia, cât și plata pentru orele predate.
Știre în curs de actualizare.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

ENERGIE Scandalul facturilor la energie/ Ministrul Ivan a cerut la ANRE să verifice de ce întârzie facturile
18:18
Scandalul facturilor la energie/ Ministrul Ivan a cerut la ANRE să verifice de ce întârzie facturile
ACTUALITATE Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
18:15
Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
ACTUALITATE George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
18:07
George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
POLITICĂ Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”
18:00
Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”
VIDEO Gheorghe Piperea (AUR): Uniunea Europenă – un EPIGON al lui Vladimir Putin
17:54
Gheorghe Piperea (AUR): Uniunea Europenă – un EPIGON al lui Vladimir Putin
EXTERNE Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
17:53
Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Misterul din Triunghiul Bermudelor, lămurit științific. Explicația e banală, dar neașteptată
A1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?
EDUCAȚIE O profesoară din străinătate a încasat lunar un SALARIU care i-ar putea indigna pe profesorii din România, deși n-a mai predat din 2009
18:28
O profesoară din străinătate a încasat lunar un SALARIU care i-ar putea indigna pe profesorii din România, deși n-a mai predat din 2009
HOROSCOP ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
18:23
ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
ACTUALITATE Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL
18:00
Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL
EXTERNE JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american
17:52
JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american
COMUNICAT Aveuro Internațional răspunde acuzațiilor și reafirmă angajamentul pentru transparență, calitate și respectarea legii
17:49
Aveuro Internațional răspunde acuzațiilor și reafirmă angajamentul pentru transparență, calitate și respectarea legii