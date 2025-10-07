Nicușor Dan are AUDIENȚĂ ZERO la București, dar ține PRIMA PAGINĂ în presa de la Kremlin. Ce declarații i-au inflamat pe jurnaliștii ruși

Interviul președintelui Nicușor Dan, acordat săptămâna trecută postului Euronews, a avut audiență medie zero, conform măsurătorilor oficiale, cu un singur vârf de 0,1% rating. Paradoxal însă, la cum se prezintă lucrurile, pare că acel vârf a fost asigurat de telespectatorii ruși și ucraineni, pentru că o anume declarație a șefului statului român a stârnit reacții puternice în mediile politice din Ucraina, dar mai ales din Federația Rusă. Și, în ultimul caz, reacțiile sunt mai mult alarmante. Acestea au fost interpretate ca un posibil semnal de schimbare geopolitică la granițele UE.

Declarația președintelui Nicușor Dan despre regiunea transnistreană a trecut aproape neobservată în România și Republica Moldova, dar a provocat panică la Tiraspol și reacții dure în presa rusă.

Președintele României a admis posibilitatea ca Transnistria să fie reintegrată în Republica Moldova cu statut de autonomie, după modelul Găgăuziei, în contextul viitoarei aderări a țării la UE.

„Eu cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria, la momentul acesta, cu un statut aşa cum are Găgăuzia, cu o relativă autonomie în cadrul Republicii Moldova. Aşa poate să aibă şi Transnistria în regimul acesta. Graniţa Uniunii Europene ar fi cu tot cu aceste două regiuni autonome”, a spus Nicușor Dan.

Iată câteva dintre titlurile din presa ucraineană, dar mai ales din presa rusă, despre „operațiunea” pe care se consideră că o pun la cale președinții Nicușor Dan și Maia Sandu:

„Președintele României: Chișinăul va acorda Transnistriei «autonomie relativă»”

„După «victoria» sa în alegerile parlamentare, Sandu și-a schimbat retorica. Ea a declarat că este pregătită să ia măsuri radicale împotriva Găgăuziei și Transnistriei, bazându-se pe sprijinul occidental. În ceea ce privește autonomia, prioritatea va fi neutralizarea liderilor opoziției din regiune, ale căror puteri au fost deja restrânse de Chișinău, iar pe malul stâng, retragerea trupelor rusești”, arată eadaily.

„Se grăbesc să accelereze anexarea”: Rusia răspunde planurilor Moldovei pentru Transnistria”

„Forțele puterii care au câștigat alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie se grăbesc să accelereze implementarea planurilor inițiale de «anexare a Transnistriei» și, în viitor, «a Moldovei de către România»”. Declarația a fost exprimată pentru RTVI de Konstantin Zatulin, prim-vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru afacerile CSI.

„Președintele României a aprobat anexarea Transnistriei la Republica Moldova”

„Președintele României a permis ca regiunea transnistreană să se alăture Republicii Moldova cu un statut special. În 1992, încercarea Republicii Moldova de a recâștiga controlul asupra Transnistriei a dus la un conflict armat”, relatează ria.

„Președintele României a declarat că Transnistria nu reprezintă un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la UE”

„Nicușor Dan este convins că problema nerezolvată a Transnistriei nu reprezintă un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la UE. Chișinăul s-a opus în mod constant reintegrării forțate a Transnistriei. De asemenea, partea moldovenească a declarat de mult timp că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar putea preceda reintegrarea Transnistriei”, scrie eurointegration.

„România permite reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova”

„Președintele României a propus un plan de anexare a Transnistriei la Republica Moldova”

„Duma de Stat a răspuns apelului lui Sandu de a retrage forțele rusești din Transnistria. Deputatul Chepa: Sandu va provoca conflicte în Transnistria”

„Președintele român Dan a permis anexarea RMN la Moldova pe baza modelului Găgăuziei”

„Represalii asupra locuitorilor Transnistriei”

La Tiraspol, aceste declarații au fost primite cu ostilitate. „România ar dori să anexeze Republica Moldova, dar doar împreună cu Transnistria”, a declarat pentru RIA Novosti fostul ministru de externe al regiunii, Igor Șornikov. El mai spune că integrarea Transnistriei în Republica Moldova pe modelul Găgăuziei ar duce, de fapt, la „represalii asupra locuitorilor Transnistriei”.

Anterior, autoritățile de la Tiraspol au afirmat că republica transnistreană nu se vede nici în componența Republicii Moldova, nici în cea a Uniunii Europene. În același timp, potrivit lor, Chișinăul „de mult timp evită procesul de reglementare transnistreană”.

„Este interesant că în privința destinului Transnistriei opiniile Maiei Sandu și ale lui Nicușor Dan diferă. Sandu nu are nevoie de Transnistria, pentru că acolo trăiește un electorat care, dacă ar avea toate drepturile de vot, i-ar răsturna regimul la orice alegeri. De aceea, transnistrenii trebuie ținuți cât mai departe de Moldova, iar aderarea la Uniunea Europeană – realizată fără ei. În schimb, Nicușor Dan, dintr-un motiv sau altul, nu vede o integrare europeană a Moldovei fără Transnistria”, a declarat Șornikov.

Potrivit fostul ministru de externe al regiunii, „românii înțeleg integrarea europeană a Moldovei drept unirea cu România”.

„Dar, în sine, Republica Moldova nu este de mare interes pentru români – ea este percepută mai degrabă ca un balast: prea mulți pensionari care trebuie întreținuți și prea puține active economice. Românii sunt mult mai interesați de Transnistria, unde s-a păstrat un potențial industrial puternic, moștenit din perioada sovietică. De aceea, Moldova le este necesară doar împreună cu Transnistria. Dacă n-ar fi fost așa, ar fi realizat demult «unirea»”, a adăugat Șornikov.

„Control total asupra Transnistriei”

„Românii vor să ne înghită, să ne înghită ca pe o gălușcă. Pe noi și întreaga fostă RSS Moldovenească. De aceea, desigur, vor să stabilească un control total asupra Transnistriei. Evident, noi nu avem nevoie de asta”, a spus deputatul Sovietului Suprem al RMN, Andrei Safonov, pentru presa de la Tiraspol.

De asemenea, Safonov a atenționat că autoritățile de la Chișinău „au distrus complet orice influență a Găgăuziei asupra politicii externe”.

Recent, președinta Maia Sandu a fost întrebată dacă Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană cu sau fără Transnistria.

„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic, asta scrie în actele Uniunii Europene. Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile euro-europene și statele membre să găsească o soluție”, a răspuns aceasta, într-o conferință de presă, după încheierea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI: