Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată. Cu cât îi plătește Bolojan

Nicușor Dan face lobby actului normativ adoptat de Guvern privind programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România.

Acesta a fost întrebat, într-o conferință de presă, după summitul de la Copenhaga ce mesaj are pentru tineri, referitor la acest subiect.

Președintele a răspuns că e ca un „job de patru luni”, în care niște oameni „învață armată”.

„Principala modificare consta în acel stagiu militar plătit de patru luni, deci e ca un job de 4 luni în care oamenii se duc și învață armată în mod voluntar. Adică, în mod voluntar, niște oameni pot să aleagă să fie plătiți timp de patru luni să învețe disciplina militară. Vom vedea efectele”, a declarat președintele.

Potrivit actului normativ, stagiul voluntar de patru luni se adresează doar acelor persoane care nu au îndeplinit stagiul militar activ sau în rezervă.

Voluntarii primesc 27.000 lei, după finalizarea programului

Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Pe timpul stagiului, voluntarii vor beneficia de cazare, mâncare, echipament, asistență medicală și medicamente gratis, precum și de o indemnizație lunară similară celei primită de militari în termen. În același timp, voluntarul se supune legilor și regulamentelor militare.

După ce au finalizat programul, participanții primesc „o indemnizaţie de 3 câştiguri salariale medii brute (aprox. 9.000 lei x 3 luni = 27.000 lei) utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata, sunt luaţi în evidenţă de către centrele militare şi se introduc în rezerva operaţională”.

Programul nu înlocuiește serviciul militar

Această formă de pregătire militară nu înlocuiește „serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, ci vine în completare, ca o formă distinctă”.

„În categoria rezervişti se introduc şi cetăţenii români care au avut calitatea de poliţist sau poliţist de penitenciare. Se introduce termenul de ‘recrut’, pentru a defini cetăţenii care au parcurs procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar, în calitate de militar în termen, şi au fost declaraţi apţi pentru serviciul militar.

