Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată. Cu cât îi plătește Bolojan

Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată. Cu cât îi plătește Bolojan

02 oct. 2025, 17:37, Știri politice
Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată. Cu cât îi plătește Bolojan

Nicușor Dan face lobby actului normativ adoptat de Guvern privind programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România.

Acesta a fost întrebat, într-o conferință de presă, după summitul de la Copenhaga ce mesaj are pentru tineri, referitor la acest subiect.

Președintele a răspuns că e ca un „job de patru luni”, în care niște oameni „învață armată”.

„Principala modificare consta în acel stagiu militar plătit de patru luni, deci e ca un job de 4 luni în care oamenii se duc și învață armată în mod voluntar. Adică, în mod voluntar, niște oameni pot să aleagă să fie plătiți timp de patru luni să învețe disciplina militară. Vom vedea efectele”, a declarat președintele.

Potrivit actului normativ, stagiul voluntar de patru luni se adresează doar acelor persoane care nu au îndeplinit stagiul militar activ sau în rezervă.

Voluntarii primesc 27.000 lei, după finalizarea programului

Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Pe timpul stagiului, voluntarii vor beneficia de cazare, mâncare, echipament, asistență medicală și medicamente gratis, precum și de o indemnizație lunară similară celei primită de militari în termen. În același timp, voluntarul se supune legilor și regulamentelor militare.

După ce au finalizat programul, participanții primesc „o indemnizaţie de 3 câştiguri salariale medii brute (aprox. 9.000 lei x 3 luni = 27.000 lei) utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata, sunt luaţi în evidenţă de către centrele militare şi se introduc în rezerva operaţională”.

Programul nu înlocuiește serviciul militar

Această formă de pregătire militară nu înlocuiește „serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, ci vine în completare, ca o formă distinctă”.

„În categoria rezervişti se introduc şi cetăţenii români care au avut calitatea de poliţist sau poliţist de penitenciare. Se introduce termenul de ‘recrut’, pentru a defini cetăţenii care au parcurs procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar, în calitate de militar în termen, şi au fost declaraţi apţi pentru serviciul militar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moșteanu anunță că România cumpără tancul Abrams, cel care s-a împotmolit în Ucraina. Presa străină, despre Abrams: au fost decimate pe frontul ucrainean / Aproape 90% din tancuri, distruse

Citește și

EXCLUSIV VIDEO „Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene
19:42
„Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene
EXTERNE Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial
19:05
Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial
POLITICĂ Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi
17:54
Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi
EXTERNE Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ
17:50
Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie s-o citească pe avion la întoarcere
17:29
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie s-o citească pe avion la întoarcere
APĂRARE Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate
16:08
Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
„Vă rog, grăbiți-vă, sângerează” Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul ucrainencei ucise într-un tren din Carolina de Nord. Martorii au sunat disperați la urgențe, dar a fost mult prea târziu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 5.000 de ani dezvăluie practicile funerare și comerciale din Epoca Bronzului