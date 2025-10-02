Un batalion de tancuri Abrams va intra în dotarea Armatei Române într-o primă fază a programului de înzestrare, a anunțat, joi, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Tancul Abrams s-a dovedit falimentar în războiul din Ucraina, remarcă presa străină și arată că doar 4 din cele 31 de tancuri trimise de americani au mai rămas în serviciu.

Focus, una dintre cele mai mari reviste germane, remarcă: Majoritatea distrugerilor au fost realizate prin atacuri cu drone.

În aceeași vreme, Business Insider scrie că Ucraina are deja o problemă cu tancurile Abrams, dar aceasta se va înrăutăți.

Revista de specialitate Military Watch Magazine scrie de asemenea despre eșecul Abrams în Ucraina.

Tancuri de 8 miliarde de euro, din bani împrumutați

Cu toate acestea, România merge înainte cu achiziția acestor tancuri, așa cum a anunțat ministrul apărării Moșteanu.

Achiziția este în valoare de circa 8 mld. euro cu tot cu TVA și va fi, cel mai probabil, finanțată prin programul european SAFE. România ar urma să primească prin acest program împrumuturi în valoare de 17 mld. euro de la Comisia Europeană, pentru achiziții militare și investiții în industria de Apărare.

Cine ne vinde tancurile?

Nu este însă clar unde vor fi produse cele 216 tancuri americane Abrams, dar Moșteanu susține că ar urma să fie produse în România.

Ministrul Apărării apreciază că e nevoie de înzestrarea Armatei române, componentă care a fost cumva abandonată de mulți ani. Toate țările europene și-au dat seama că sunt sub-echipate, sub-înzestrate.

54 de tancuri Abrams au fost deja achiziționate

„Noi, de exemplu, ca țară și ca armată, am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, să achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams erau printr-un acord la guvern și tancurile urmează să vină în 2027-2028”.

Etapa a doua de înzestrare înseamnă 216 tancuri, spune ministrul Apărării, propunerea fiind trimisă deja către Parlament.

Planul de înzestrare a fost stabilit împreună cu aliații și corespunde unei perioade lungi de timp.

„Aceste ținte de capabilități, nevoile de înzestrare și de echipamente ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliații și sunt stabilite pe un orizont de timp de mulți ani de zile. Parte din aceste ținte sunt și etapa a doua, înseamnă și etapa a doua de înzestrare cu tancuri de luptă. Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri și o sumă evaluată la aproximativ 6,5 miliarde de euro”, a declarat Ionuț Moșteanu.

După aprobarea Parlamentului, va urma derularea unei proceduri de licitație restrânse cu producătorii care au potențialul și au echipamentul necesar și pe standarde NATO. Însă, cu o condiție, și anume aceea de localizare a producției în România.

Ionuț Moșteanu asigură că producția va fi exclusiv autohtonă

Astfel, este necesar ca producția de tancuri să fie stabilită în țară, spune ministrul Apărării.

„Când vorbim de echipamente esențiale pentru armată, pe care armata le va folosi mulți ani de zile de 20, de 30, de 40 de ani poate unele dintre ele vor fi folosite, este esențial să avem baza industrială aici, în România. O dată pentru producție și apoi pentru partea de mentenanță și înlocuirea unor piese care trebuie înlocuite din când în când și pentru reziliență”.

Asigurarea producției și mentenanței în România va fi o condiție obligatorie pentru cei care vor participa la această procedură.

Oficialul estimează că undeva în 2027 va fi închisă procedura, de la acea etapă urmând să înceapă procesul de construcție, de livrare al echipamentelor din faza a doua.

