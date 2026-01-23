Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”

Prin intermediul unui comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a transmis că, deși în ultima perioadă au existat turbulențe și unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multe argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. Șeful statului a precizat că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii are o istorie solidă, care a contribuit la securitatea și dezvoltarea continentului.

Nicușor Dan: ”Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”

De altfel, șeful statului a subliniat că, pentru țara noastră, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea României.

”Relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate și prosperitate, fiind de o importanță crucială pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, inclusiv pentru România.

Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuțiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună cu liderii europeni, prezenți la reuniunea informală a Consiliului European. Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră și acționăm în consecință. Această abordare este împărtășită de un număr semnificativ de state membre ale UE”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Președintele României a informat că a fost reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și continuarea detalierii planurilor militare în contextul garanțiilor de securitate. Șeful statului a mai trasmis că a fost evidențiată importanța unei negocieri cu Statele Unite privind Carta Coaliției pentru Pace inițiată de președintele Donald Trump.

”Deși în ultima perioadă au existat turbulențe și unele discontinuități în această relație transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea și consolidarea acesteia. Dialogul rămâne esențial pentru a asigura o abordare constructivă de ambele părți, inclusiv pe teme sensibile precum regimul tarifar.

În ceea ce privește zona arctică, concluzia unanimă a discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost una de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda, intenția Uniunii Europene, în coordonare cu NATO, fiind aceea de a investi pentru apărarea acestei zone.

Totodată, a fost reconfirmat sprijinului pentru Ucraina și continuarea detalierii planurilor militare în contextul garanțiilor de securitate.