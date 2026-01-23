Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare”

Nicușor Dan a făcut o serie de declarații, în cursul nopții de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, referitoare la reforma pensiilor militare. Șeful statului a susținut că vârsta de pensionare ar urma să crească, Guvernul și reprezentanții sistemului de apărare ajungând la un consens.

De asemenea, președintele României a mai precizat, la reuniunea informală a Consiliului European, faptul că persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare vor beneficia, de altfel, de aceleași condiții ca până acum.

„Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba.

Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta.

Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a precizat şeful statului.

„Există un dialog între Guvern şi reprezentanţii acestor structuri din sistemul de apărare”

Nicușor Dan a mai spus că „există un dialog între Guvern şi reprezentanţii acestor structuri din sistemul de apărare. Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege care, într-adevăr, cu nuanţe pe categorii profesionale, să şi mărească vârsta de pensionare şi să corecteze şi pe cuantum”.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre; Facebook Nicușor Dan