Nicușor Dan nici nu vrea să audă de demiterea Dianei Buzoianu: „Eu nu vad motive pentru care vreun ministru să trebuiască să plece"

Nicușor Dan nici nu vrea să audă de demiterea Dianei Buzoianu: „Eu nu vad motive pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”

Olga Borșcevschi
09 dec. 2025, 17:41, Știri politice

Președintele Nicușor Dan refuză să ia în calcul demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Șeful statului susține că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrului USR. Acesta precizează că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă.

„Eu cred că, bineînțeles, printre așteptările pe care oamenii le au față de politicienii aflați în funcții de conducere se numără și astfel de declarații care, în anumite situații administrative, cer demisii. Dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne care ajung la dumneavoastră și acțiuni politice.

În momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd un motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să plece”, spune Nicușor Dan, întrebat dacă mai vede posibilă rămânerea USR în Coaliția de guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Premierul Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale, au mai arătat sursele citate. (Mai multe detalii AICI)

Diana Buzoianu a subliniat că social-democrații îi cer demisia pentru că este în derulare reorganizarea Romsilva, implicit reducerea numărului de directori.

Cele mai noi