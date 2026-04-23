Olga Borșcevschi
Preşedintele Nicuşor Dan participă, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European, șeful statului afirmând că România se poate bucura de prosperitate şi securitate doar într-o Uniune prosperă şi puternică, iar acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al Uniunii Europene.

„Particip în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European. Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El arată că, pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuţiile sunt în curs de desfăşurare şi vor necesita alegeri dificile.

„Coeziunea a fost şi trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarităţii noastre comune. În acelaşi timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate şi securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum şi în conectivitate şi inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată. Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambiţiilor noastre politice care trebuie să fie mari”, a menționat preşedintele.


Nicuşor Dan mai apreciază că „România se poate bucura de prosperitate şi securitate doar într-o Uniune prosperă şi puternică, iar în practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, ştiind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiţii efective în statele membre”.

„E important să înţelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm. Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs „One Europe, one market” va fi prezentată şi semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”, mai spune preşedintele României.

