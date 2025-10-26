Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale: O construcție născută din visul și credința multor români

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică seară, despre Catedrala Națională, la a cărei sfințire a participat în cursul zilei, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

„Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a transmis președintele României, într-o postare pe Facebook.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică, la 15 ani de când au început lucrările de construire.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.

