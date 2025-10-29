Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane

Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane

29 oct. 2025, 15:35, Știri politice
Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane

Nicușor Dan l-a înștiințat pe Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, că Parlamentul a fost informat, cu două note, încă din august, asupra faptului că a aprobat repoziționarea în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu a unor echipamente militare și noi contingente americane.

Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consolidării posturii NATO, Statele Unite își reconfigurează prezența militară în regiune, trecând de la preponderența trupelor terestre la o structură aeriană și de supraveghere mult mai flexibilă și mai eficientă.

Reducerea rotațiilor americane afectează în primul rând volumul și frecvența antrenamentelor comune. Totuși, compensarea se face prin:

  • rotații suplimentare ale trupelor europene în cadrul PESCO;
  • livrări mai consistente de echipamente militare americane și europene;
  • exerciții comune și simulări care mențin pregătirea operațională.

Astfel, descurajarea pe flancul estic nu este diminuată, ci redistribuită între partenerii europeni și cei transatlantici. România își menține astfel un rol central în coordonarea și facilitarea acestor operațiuni.

Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea de urgență a Oanei Gheorghiu

Sorin Grindeanu i-a transmis marți lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance.

Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu Statele Unite. Liderul social-democrat a subliniat că actualul guvern este unul „plin de voci anti-americane”, „împotriva Administrației Trump”.

