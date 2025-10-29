Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane

Nicușor Dan l-a înștiințat pe Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, că Parlamentul a fost informat, cu două note, încă din august, asupra faptului că a aprobat repoziționarea în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu a unor echipamente militare și noi contingente americane.
Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consolidării posturii NATO, Statele Unite își reconfigurează prezența militară în regiune, trecând de la preponderența trupelor terestre la o structură aeriană și de supraveghere mult mai flexibilă și mai eficientă.
Reducerea rotațiilor americane afectează în primul rând volumul și frecvența antrenamentelor comune. Totuși, compensarea se face prin:
Astfel, descurajarea pe flancul estic nu este diminuată, ci redistribuită între partenerii europeni și cei transatlantici. România își menține astfel un rol central în coordonarea și facilitarea acestor operațiuni.
Sorin Grindeanu i-a transmis marți lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance.
Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu Statele Unite. Liderul social-democrat a subliniat că actualul guvern este unul „plin de voci anti-americane”, „împotriva Administrației Trump”.