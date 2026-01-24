Nicușor Dan: „Îmi plac oamenii care dau statul în judecată”

Sâmbătă, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu elevii de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a vorbit despre relația dintre stat și cetățeni, rolul educației în luarea deciziilor și pașii prin care un tânăr poate contirbui la viața publică.

Nicușor Dan a vorbit inclusiv despre spiritul critic și „curajul” de a contesta greșeleile autorităților.

Șeful statului a explicat și modul în care pregătirea sa de matematician olimpic îl ajută să gestioneze problemele țării.

Nicușor Dan le-a spus elevilor că privește pozitiv acțiunile în instanță îndreptate împotriva statului, deoarece astfel pot fi corectate erorile administrative.

„Te orientezi în peisaj ca să vezi care sunt instrumentele, care sunt colaboratorii, conjunctura prin care să-ți realizeze acest obiectiv și după acea muncă de convingere sau în instanță. Tot timpul mi-au plăcut oamenii care dau statul în judecată pentru că îl ajută să nu mai greșească. Deci identificare obiectiv, identificare, mijloace și multă muncă”, a declarat președintele țării.

Nicușor Dan a subliniat că asemenea demersuri obligă instituțiile să fie mai atente în aplicarea legii.

