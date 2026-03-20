Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”

Nicușor Dan a fost întrebat, în conferința de presă de la Bruxelles, dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier, iar președintele României a răspuns că și-ar dori „ca această majoritate parlamentară să continue”. El a mai afirmat, vineri, că „suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (n.r. joi dimineaţă)”.

În cadrul conferinței de presă susţinută la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Președintele României a fost întrebat, având în vedere contextul ultimelor divergenţe din coaliţia de guvernare, dacă ar lua în calcul un scenariu de schimbare a premierului. Șeful statului a afirmat că „sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”, spunând și că ar trebui privită „partea plină a paharului”.

„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară.

Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicuşor Dan.

„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a spus despre excluderea scenariului alegerilor anticipate.

„Acesta e rezultatul configuraţiei electorale”

„Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune, pe care miniştrii le fac şi sunt, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum a fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita Ordonanţă Trenuleţ, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează.

Acesta e rezultatul configuraţiei electorale (…), configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat Nicuşor Dan.

„Referendumul este aplicat”

Șeful statului se aşteaptă să fie inclusă în Legea bugetului de stat și aplicarea referendumului privind Bucureştiul.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul Legii bugetului şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului şi mai este Codul Fiscal. Dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el, care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat preşedintele.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Nechez