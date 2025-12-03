Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan își dorește o nouă campanie anticorupție: „Când medicul îți spune că suferi de o boală lungă, să fii sigur că tratamentul va dura”

Nicușor Dan își dorește o nouă campanie anticorupție: „Când medicul îți spune că suferi de o boală lungă, să fii sigur că tratamentul va dura”

03 dec. 2025, 15:15, Știri politice

Președintele Nicușor Dan anunță că își dorește o campanie anticorupție. Atrage însă atenția că, atunci când ai o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, medicul îți spune să te aștepți ca tratamentul va dura, lucru care semnalează că România are de parcurs un drum lung până de a aduce corupția la un nivel admisibil.

Șeful statului a fost întrebat dacă, după declarația sa de la recepția de Ziua Națională că „România este o țară coruptă”, este de așteptat „o nouă campanie anticorupție”.

„Eu îmi doresc, dar și când te duci la medic și spune „e o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile”, îți spune să te aștepți că tratamentul va dura”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, luni seara, la recepția de la Cotroceni de Ziua Națională, că România e o țară coruptă.

„România e o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. Și când văd că oameni corupți vin și le dau lecții la televizor. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să trăim mult mai bine ca azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”, a afirmat Nicușor Dan.

