Nicușor Dan aduce partidul lui CIOLOȘ în politica mare?! / „O să avem o colaborare interesantă”

Nicușor Dan deschide drumurile în politica mare pentru partidul înființat, printre alții, de Dacian Cioloș, REPER, pas cu pas. Președintele este convins că va avea o „colaborare interesantă” cu aceștia, la „nivel național”.

Primul pas a fost făcut odată cu impunerea în Cabinetului Bolojan a lui Dragoș Pislaru, ca ministru al Proiectelor Europene, acesta nefiind membru al vreunui partid din arcul guvernamental. Pîslaru, fost europarlamentar USR-PLUS, este unul dintre cei 5 fondatori ai REPER.

Acum, Nicușor Dan s-a declarat „partener” al celor de la REPER.

Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o cel mai mult la nivel local, dar sunt sigur că o să avem o colaborare interesantă, pentru care sunt deschis la nivel național. (…) România are nevoie de schimbare, de reformă, are nevoie de oameni care să pună presiune pe statul român să se reformeze și dumneavoastră sunteți printre cei care o fac”, a spus Nicușor Dan, în mesajul video, filmat la Administrația Prezidențială, transmis la Adunarea Generală a REPER.

Conducerea REPER s-a reunit sâmbătă și și-a ales președintele, fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

