Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan aduce partidul lui CIOLOȘ în politica mare?! / „O să avem o colaborare interesantă”

Nicușor Dan aduce partidul lui CIOLOȘ în politica mare?! / „O să avem o colaborare interesantă”

31 aug. 2025, 14:13, Știri politice
Nicușor Dan aduce partidul lui CIOLOȘ în politica mare?! / „O să avem o colaborare interesantă”

Nicușor Dan deschide drumurile în politica mare pentru partidul înființat, printre alții, de Dacian Cioloș, REPER, pas cu pas. Președintele este convins că va avea o „colaborare interesantă” cu aceștia, la „nivel național”.

Primul pas a fost făcut odată cu impunerea în Cabinetului Bolojan a lui Dragoș Pislaru, ca ministru al Proiectelor Europene, acesta nefiind membru al vreunui partid din arcul guvernamental. Pîslaru, fost europarlamentar USR-PLUS, este unul dintre cei 5 fondatori ai REPER.

Acum, Nicușor Dan s-a declarat „partener” al celor de la REPER.

Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o cel mai mult la nivel local, dar sunt sigur că o să avem o colaborare interesantă, pentru care sunt deschis la nivel național. (…) România are nevoie de schimbare, de reformă, are nevoie de oameni care să pună presiune pe statul român să se reformeze și dumneavoastră sunteți printre cei care o fac”, a spus Nicușor Dan, în mesajul video, filmat la Administrația Prezidențială, transmis la Adunarea Generală a REPER.

Conducerea REPER s-a reunit sâmbătă și și-a ales președintele, fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți

PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.

Citește și

POLITICĂ Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică
14:04
Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică
UPDATE Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
13:36
Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
VIDEO Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
12:25
Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
VIDEO „ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
12:06
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
SONDAJ DE OPINIE PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
10:00
PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
EXCLUSIV Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul
08:00
Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul
Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O cunoscută vedetă de pe TikTok a fost ucisă alături de familia ei. Printre victime se numără și cei doi copii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce fel de pâine e mai sănătoasă?
EXTERNE Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea
13:42
Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea
HOROSCOP Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
13:28
Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
METEO Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
13:13
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
ACTUALITATE CTP, dezlănțuit împotriva conducerii SUA. Trump, „Marțafoi îndrăgostit de sine” / Vance: „O întruchipare a Satanei!”
12:46
CTP, dezlănțuit împotriva conducerii SUA. Trump, „Marțafoi îndrăgostit de sine” / Vance: „O întruchipare a Satanei!”
EXTERNE Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO
12:42
Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO
EXTERNE Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump
12:15
Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump