Grindeanu IRONIZEAZĂ prezența președintelui Nicușor Dan la USR: „Unii candidați slabi încearcă să-și crească șansele sprijinindu-se pe Nicușor Dan”

Sorin Grindeanu a declarat, luni, în Parlament, că nu a fost surprins de prezența președintelui Nicușor Dan la evenimentul de lansare a candidatului USR, întrucât „Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse”.

Președintele interimar al PSD a completat că românii „s-au săturat de politică” și a subliniat că Daniel Băluță, candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, va pune accentul pe administrație și proiecte concrete în perioada următoare.

Grindeanu mai adăugat că „unii candidați slabi” încearcă să-și crească șansele „sprijinindu-se pe Nicușor Dan” și că au ajuns „să-i copieze chiar și sloganul de campanie”.

„Noi vrem să facem administrație, nu politică. Și eu cred că bucureștenii asta vor”, a spus Grindeanu.

Nicușor Dan nu a fost invitat la Congresul PSD

Întrebat dacă îl va invita pe Nicușor Dan la congresul PSD, Grindeanu a răspuns ferm: „Nu! E dreptul meu să invit sau să nu invit”.

Sorin Grindeanu a declarat zilele trecute că va invita la congresul din 7 noiembrie mai mulți foști președinți ai partidului și care nu mai sunt membri ai PSD, printre care: Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Geoană sau Viorica Dăncilă.

