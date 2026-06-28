Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”

Imaginile publicate de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pe social-media, despre întâlnirea informală de sâmbătă, scoate la iveală faptul că Nicușor Dan a avut cu sine carnețelul, un accesoriu aproape nelipsit liderului de la Cotroceni. În mod bizar, Administrația Prezidențială nu a publicat imaginea în care Nicușor Dan ține carnețelul strâns în mâini, în timpul discuțiilor cu liderii europeni.

Întâlnirea informală cu președintele Nawrocki și președinții statelor baltice, pe tema securității pe flancul estic, l-a determinat pe Nicușor Dan să apeleze la un „companion” de nădejde. Este vorba despre carnetul său, un element ce pare să-l însoțească în aproape toate misiunile diplomatice.

Una dintre imaginile, publicate de președintele Karol Nawrocki pe contul de X, îl arată pe Nicușor cum ține carnețelul cu ambele mâini, în timp ce se află alături președinții europeni, invitați la eveniment.

În ciuda atmosferei degajate și a celorlalți demnitari care zâmbesc relaxat, Nicușor Dan tot nu renunță la caiețelul cu notițe.

Până și partenera sa, Mirabela Grădinaru, arată mult mai degajată decât șeful statului român.

Administrația Prezidențială a eliminat carnețelul din fotografiile oficiale cu Nicușor Dan

Fotografia în care Nicușor Dan ține în mâini carnețelul, în cadrul reuniunii din Polonia, nu apare, însă, și pe site-ul Administrației Prezidențiale. Aparent, instituția a preferat să elimine acest detaliu, devenit, de-a lungul timpului, o sursă de ironii în mediul online.

Gândul a documentat „atașamentul” președintelui Nicușor Dan pentru carnețelul său

Așa cum Gândul a mai scris, Nicușor Dan a dezvoltat un obicei din a-și cu sine carnețelul în timpul întâlnirilor cu importanți demnitari europeni.

Spre exemplu în martie, Nicușor Dan și-a luat micul caiet de notițe și la întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

De asemenea, în decembrie 2025, Nicușor Dan și-a luat carnețelul după el în vizita oficială în Franța. Președintele României a fost fotografiat cu micul accesoriu la întâlnirea pe care a avut-o cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

FOTO: Presidency