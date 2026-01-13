Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, programat între 19 și 23 ianuarie, deși anul acesta, cel mai important invitat este Donald Trump, președintele SUA, care va conduce cea mai mare delegație americană prezentă vreodată la Forum. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante reuniuni globale pentru discuții despre provocările economice, geopolitice și sociale ale momentului.

Decizia administrației de la București de a nu trimite șeful statului a atras atenția, în condițiile în care reprezentarea României va fi asigurată de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și de consilierul prezidențial Radu Burnete, potrivit unor surse politice.

Teme majore pe agenda de la Davos

La Davos, discuțiile se vor axa pe provocările geopolitice și economice globale. Un subiect intens dezbătut este sprijinul internațional pentru Ucraina. În acest context, liderii G7, dar și conducerea forului, vor discuta despre un cadru de securitate post-conflict și despre sprijinul american pentru reconstrucția Ucrainei.

Potrivit unor surse internaționale, președinții Trump și Zelenski sunt pregătiți să finalizeze un acord de reconstrucție a Ucrainei în valoare de până la 800 de miliarde de dolari, care ar urma să mobilizeze investiții guvernamentale și private pe parcursul unui deceniu.

Pe lângă dimensiunea economică, tema securității rămâne crucială. Zelenski a subliniat în alte intervenții internaționale importanța sprijinului continuu al SUA pentru apărarea Ucrainei.

