Nicușor Dan, prima reacție, după ce Horațiu Potra a fost adus, sub escortă, în România: „Apreciez efortul tuturor instituțiilor”

Nicușor Dan, președintele României, a avut o primă reacție, după aducerea în țară din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, a fiului și a nepotului său. Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România joi, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Fostul luptător în Legiunea Legiunea Străină va fi dus în arest.

Horațiu Potra, scos sub escorta poliției și a jandarmilor din aeroport, pentru a fi dus în arest

Alături de Potra au mai fost aduși fiul și nepotul lui, cercetați în același dosar penal. Horațiu Potra urmează să fie încarcerat imediat la sosire, având emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan salută aducerea în țară a lui Horațiu Potra

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, este mesajul postat de președintele României pe pagina sa de facebook.

Primele declarații ale lui Horațiu Potra în România

Horațiu Potra a făcut câteva declarații, în timp ce era escortat în cătușe, de autoritățile române pe aeroportul Otopeni. Întrebat dacă îl ma susține pe Călin Georgescu, Potra a răspuns: „Pe președintele Georgescu îl susțin.”

Sursa foto: Colaj Gândul

