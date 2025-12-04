În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord

Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare.

Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Coreea de Sud.

Nicușor Dan a punctat că temele de discuție s-a axat pe industria de apărare și energia nucleară civilă.

Vă mulțumesc, domnule președinte Lee Jae Myung, pentru convorbirea telefonică de astăzi dimineață, un pas excelent în dezvoltarea în continuare a Parteneriatului nostru Strategic solid România – Coreea de Sud. Am avut o discuție substanțială pe teme de interes reciproc pentru relațiile noastre și am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral și cele mai recente evoluții din cooperarea noastră sectorială, în special în ceea ce privește energia nucleară civilă și industria de apărare. Prioritatea noastră principală este implementarea prevederilor Declarației noastre comune privind consolidarea Parteneriatului Strategic și aducerea unei valori adăugate concrete în relațiile noastre bilaterale”, a transmis Nicușor Dan.

Două județe din România au rămas fără apă

În timp ce președintele Nicușor Dan se concentrează pe energia nucleară și industria de apărare, două județe din România nu au deloc apă, de aproape o săptămână. Situația de criză din Prahova și Dâmbovița, care a afectat 100.000 de oameni, a devenit un adevărat ping-pong între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone.

