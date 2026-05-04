Nicușor Dan participă, azi, la Reuniunea Comunității Politicii Europene de la Erevan, ca să discute despre sprijinul acordat Moldovei

Preşedintele Nicuşor Dan participă, luni, la Erevan, la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE). Acesta va lua parte, alături de preşedinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii.

„Mâine (n.r. – luni) voi organiza o discuţie informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”, a transmis duminică Nicuşor Dan pe Facebook.

„Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali", a mai adăugat președintele României.

Potrivit imaginilor postate pe Facebook de şeful statului, acesta s-a deplasat duminică, în Armenia, chiar alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nicușor Dan a mai anunțat, de asemenea, că va coprezida, alături de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, o masă rotundă pe tema dezinformării şi ameninţărilor hibride.

Înfiinţat în 2024, la iniţiativa comună a României şi Franţei, Grupul pentru Republica Moldova are ca obiectiv consolidarea sprijinului internaţional acordat Republicii Moldova.

Rusia vinde gaz Armeniei la un preț cu mult mai mic decât în cazul Europei

Armenia depinde în mare măsură de Rusia pentru resursele energetice. Aceasta cumpără gaz rusesc la un preţ preferenţial – lucru pe care Putin a ţinut să-l sublinieze când prim-ministrul Nikol Paşinian a vizitat Moscova la 1 aprilie.

Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia vinde gaz Armeniei la preţul de 177,50 dolari (130,30 lire sterline) pe 1.000 de metri cubi, în timp ce în Europa acesta costă 600 de dolari (440,40 lire sterline). „Diferenţa este mare, este semnificativă”, a declarat preşedintele rus.