Nicușor Dan: „Ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile din țările respective au un preț mare”

Nicușor Dan a precizat în conferința de presă susținută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles faptul că atât consumatorii, cât și companiile din statele „care au un procent semnificativ de energie ieftină și regenerabilă” plătesc un preț considerabil, având în vedere că „ultima bucățică de energie este la un preț mare”.

De altfel, cu scopul de a proteja populația, Nicușor Dan afirmă că statul român susține plafonarea prețului la gaz și taxarea profiturilor mari, arată Mediafax.

„În ceea ce privește mecanismul de preț, după cum știți, mecanismul prin care se stabilește prețul energiei electrice este că toți producătorii primesc prețul celei mai scumpe dintre sursele de producție care este disponibilă la un anumit interval de timp.

Și asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câștiguri substanțiale. Asta face ca, inclusiv în țări care au un procent semnificativ de energie ieftină și regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile din țările respective au un preț mare”, a declarat șeful statului.

Ce spune despre protejarea facturilor cetățenilor români

Președintele României a menționat că ar fi găsit deschidere pentru 2 soluții de a proteja facturile cetățenilor români. În luna iunie 2026 vor continua dezbaterile în Consiliu. Cele două soluții includ plafonarea directă a gazului, precum și recuperarea profiturilor excesive de la producători.

Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă / foto: Mediafax

„Comisia a fost deschisă la mecanisme care să reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, pentru că cele mai multe intervale orare sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă prețul maximal, deci prețul pentru toată ziua și pentru toată suprafața geografică, fie ca aceste diferențe de preț care sunt mari câștigate de cei care produc energie ieftină să fie temporar luate de stat și duse către protecția consumatorilor”, a mai spus președintele.

„Consiliul a ajuns la un acord de a merge înspre stimularea energiei nucleare”

Printre altele, șeful statului a mai făcut precizări legate de energia nucleară.

„Comisia Europeană a venit cu o propunere și cu o sumă de bani de 30 de miliarde de euro care să fie investite pe suprafața Europei în rețele, în optimizarea rețelelor și în interconexiuni între țări, astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piață europeană a energiei.

Consiliul a ajuns la un acord de a merge înspre stimularea energiei nucleare. Și inclusiv, țări care voiau să renunțe la centralele lor nucleare revin și solicită prelungirea funcționării acestora”, a concluzionat Nicușor Dan.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Nechez

