Avocata lui Horațiu Potra a fiului său și a nepotului acestuia neagă implicarea Rusiei în extrădarea acestuia, dar și faptul că aceștia ar avea „avocați ruși”. Afirmațiile vin la o zi după ce publicația The Guardian a precizat că cetățeni ruși, apropiați ai Kremlinului, ar încerca să oprească extrădarea lui Potra din Dubai.

Christiana Mondea, avocata care îi va reprezenta în instanţă, alături de colegul său, Şerban Moga, pe Horațiu Potra și cei doi membrii ai familiei sale, a declarat joi la Digi 24, că nu există persoane de origine rusă implicate în extrădarea lui Horațiu Potra, după ce publicația The Guardian a vehiculat o influență directă a unor aliați ai Kremlinului.

„Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu şi colegul meu Moga”, afirmă Mondea.

„Toţi trei se aflau deja în Dubai când a fost emis mandatul”

La întrebarea referitoare la motivul pentru care Horaţiu Potra a decis să revină în România, abia după ce a fost capturat de autoritățile arabe, avocata Christiana Mondea a răspuns că cei trei suspecţi „erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România” şi că „nici măcar în ceea ce priveşte măsura luării arestului ei nu au fost citaţi corespunzător”.

„Este foarte important că toţi trei se aflau deja în Dubai când a fost emis mandatul, au fost nişte proceduri de citare, termenul de citare care le-a fost dat să se prezinte în faţa instanţelor de la Bucureşti a fost de o zi, în condiţiile în care comunicarea s-a făcut în românia, la domiciliu, iar ei se aflau în altă ţară, iar autorităţile române nu au încercat să îl găsească”, a afirmat Mondea.

Avocata lui Potra a refuzat să spună motivul pentru care Potra a refuzat să revină în România

După ce jurnalistul a punctat că în această perioadă Potra și cei doi complici nu au încercat să vină în ţară, avocata a susținut că ar exista un „motiv întemeiat” pentru care nu au putut face acest lucru, însă acest aspect va fio dezvălui doar în instanţă.

„Singurul lucru pe care nu pot să vi-l spun este motivul pentru care în această perioadă nu au reuşit să vină mai devreme, dar vă promit că este un motiv întemeiat şi în faţa instanţelor îl vom arăta. Fiind o procedură nepublică, secretă în acest moment, n-aş putea să dau această informaţie, dar va ieşi la iveală”, a afirmat avocata.

Cine ar fi fost rușii apropiați Kremlinului, implicați în extrădarea lui Potra

Publicația „The Guardian” a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin ar încerca în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai. Demersul de extrădare ar fi fost coordonat de Igor Spivak, şeful Societăţii Ruse pentru Orientul Mijlociu — un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei — şi de Igor Kalinin, un intermediar rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova şi recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forţele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experienţă, iar mulţi oameni lucrează pentru eliberarea lui”, a adăugat acesta, menţionând că a angajat „un grup de avocaţi ai noştri, foarte respectaţi”, în Emiratele Arabe Unite, care lucrează la obţinerea eliberării lui Potra şi că intenţionează să călătorească personal la Dubai.

