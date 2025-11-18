Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?

Mirabela Grădinaru, concubina președintelui, „reciclează” evenimentul de campanie al lui Nicușor Dan – „România în Lumină”. Acum, însă, nu îl promovează pe omul de lângă ea, ci pur și simplu mută sloganul campaniei electorale și-l lipește de copii. De data aceasta, de Ziua Națională a Copiilor Născuți Prematur. Nu este nici măcar soție de președinte, dar Mirabela Grădinaru și-a însușit deja un statut juridic și administrativ pe care România nu îl are: acela de Primă Doamnă.

Ieri, concubina președintelui a organizat la Palatul Cotroceni primul proiect social pe care și-a pus amprenta de când Nicușor Dan a ajuns la putere.

„România în lumină”, varianta proiect social

Vizibil emoționată, Mirabela Grădinaru a făcut referire la „România în lumină” în speech-ul de la eveniment: „Vă mulțumesc că ați ales să fiți parte din această lumină”.

„De aceea suntem împreună aici. Suntem împreună părinți, organizații nonguvernamentale, medici, parlamentari, autorități. Pentru că doar împreună putem face pași concreți pentru o Românie care poate să sprijine și să ofere aceleași drepturi tuturor copiilor. Astăzi, punem lumina pe prematuritate. Și prematuritatea, dincolo de statistici, vorbim despre viață. Prematuritatea nu este doar o luptă medicală. Este și o lecție de viață și de speranță. Vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc că ați ales să fiți parte din această lumină”, a transmis Mirabela Grădinaru, la evenimentul de la Cotroceni.

„România în lumină”, varianta miting electoral – mai 2025

„România în lumină” a fost și sloganul evenimentului de campanie a lui Nicușor Dan. Atunci, mii de persoane s-au strâns în Piața Victoriei din București la mitingul electoral organizat de Dan, sub același nume, pentru ”speranță și încredere în viitorul nostru”.

„Suntem la „România în lumină” pentru că alegem adevărul, și nu minciuna!”, spunea pe atunci Mirabela Grădinaru.

În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?

Gândul l-a întrebat pe Toni Neacșu, avocat și fost membru al CSM, în ce calitate juridică poate Mirabela Grădinaru să țină aceste evenimente la Palatul Cotroceni. Din punct de vedere juridic, sunt văzute ca acțiuni ale președinției însuși, spune Toni Neacșu.

„Nu există cadru juridic în care resursele financiare și materiale ale președinției sa poată fi folosite de partenera de viață, care din punct de vedere juridic este o simplă persoană particulară. Noi nu avem instituția Primei Doamne, nu este nicio diferență că este soție de președinte sau este doar concubina președintelui. Cred că juriștii lor au niște dificultăți când justifică punerea la dispoziție a acestor spații, pentru că sunt resurse ale președinției. Doar să fie evenimente ale Președinției ca atare, în care dumneaei este port-drapel. Din punct de vedere contabil sau juridic, sunt văzute ca acțiuni ale Președinției înseși. Cred că putem s-o încadrăm la nonsens juridic”, spune Toni Neacșu pentru Gândul.

Primele Doamne și proiectele sociale

După trauma socială a personajului Elena Ceaușcu, în ultimii 36 de ani Primele Doamne nu au avut un rol juridic sau administrativ definit în statul român. De la Nina Iliescu, până la Carmen Iohannis, soțiile foștilor președinți ai României au preferat să stea mai degrabă departe de ochii lumii.

Dacă ar fi să facem o comparație între Primele Doamne ale României de până acum, niciuna dintre ele nu s-a implicat la fel de mult ca și concubina lui Nicușor Dan.

Proiectele sociale ale lui Carmen Iohannis, de exemplu, au rămas doar la nivel declarativ.

Întrebat daca exista vreo intenție ca soția sa, Carmen Iohannis, să joace un rol mai important in viața publică, fostul președinte, Klaus Iohannis, a declarat: „Cu siguranță se va implica. Nu in politica, pentru ca nu acesta e rolul unei prime doamne, dar se va implica in viața publica si acest lucru se va vedea din ce in ce mai bine”. Ca replică, Carmen Iohannis a declarat ulterior: „Mi-ar plăcea să mă implic în educaţie şi susţinerea tinerelor talente”.

Rolul Mirabelei Grădinaru, mai degrabă simbolic. Nicușor Dan: „Cred că este benefic să se implice”

Se pare totuși că Mirabela Grădinaru vrea să compenseze excesiv lipsa căsătoriei cu Nicușor Dan, prin aceste proiecte sociale. Întrebat ce rol va avea concubina sa, într-un interviu pentru RomâniaTV, președintele spune că este benefic ca Mirabela să se implice în proiectele sociale.

„Din poziția pe care o are Mirabela, eu cred că ea poate să impulsioneze niște lucruri mai degrabă simbolice, dar care pot să fie foarte importante în societate. (..) Suntem deja de atât de mult timp împreună că nu e nevoie de foarte multe cuvinte între noi. Tipul acesta de gesturi simbolice pentru societate, care pot să influențeze comportamentul oamenilor, a instituțiilor, cred că e benefic să se implice”, spune șeful statului.

Nicușor Dan, despre o posibilă nuntă cu Mirabela Grădinaru: „Când se va întâmpla, va fi foarte discret”

Totuși, președintele are nevoie de „liniște și de detașare de politic-social” pentru a o face pe Mirabela Grădinaru Prima Doamnă „cu drepturi depline”.

„Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social, pe care nu l-am avut în ultimele șase luni și probabil nu-l voi avea nici în următoarele șase. Dar se va întâmpla”, a spus președintele, subliniind că relația lor funcționează natural, „fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte”.

Întrebat dacă va lua și numele de Grădinaru, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Nu mi-am pus problema asta”.

