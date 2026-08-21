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Oana Gheorghiu spune că a acceptat cu „multe îndoieli și dubii” șefia PNL Sector 4. Care este motivul

Oana Gheorghiu spune că a acceptat cu
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Oana Gheorghiu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook după ce PNL și-a stabilit, în ședința de vineri, noi preşedinţi interimari în patru sectoare ale Bucureştiului, iar vicepremierul demis a fost numit la șefia Sectorului 4. În mesajul său, Gheorghiu menționează că nu și-a propus ”niciodată în viața sa” să ocupe o funcție sau alta, însă după preluarea celei de astăzi are multe îndoieli și dubii interioare, pe care le-a explicat în mesajul său.

Conducerea PNL a decis vineri noii șefi ai filialelor din București, lideri abia intrați în partid fiind instalați la conducerea sectoarelor. Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu au fost desemnați președinți interimari la sectoarele 3 și, respectiv, 4, organizații conduse până recent de Andrei Baciu și Ionuț Stroe, doi dintre liberalii care s-au situat în tabăra lui Adrian Veștea. La șefia PNL Sector 2 a fost instalată Sanda Nicola, fostă jurnalistă. La sectorul 5 a fost promovat Adrei Badiu, care este consilier general.

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Oana Gheorghiu: ”Nu am pretenții, reacții sau instincte de politician”

Gheorghiu a transmis în mesajul postat pe pagina sa de Facebook că dubiile și îndoielile pe care le are după ce a fost numită în funcție vin din cauza faptului că nu se regăsește în lumea politică, ”așa cum arată ea astăzi”. Gheorghiu spune că nu are pretenții, reacții sau instincte de politician și nici răspunsuri la toate întrebările din toate domeniile.

Niciodată în viața mea nu mi-am dorit și nu mi-am propus să ocup o funcție sau alta.
Pentru că am convingerea că funcția este absolut irelevantă atât timp cât calitatea umană adesea lipsește cu desăvârșire.
Am muncit de când mă știu și, mai important, am pus mult suflet în tot ce am realizat.
Atât în societatea civilă, cât și în activitatea mea din sectorul privat.
Cu multă recunoștință, dar și cu la fel de multe îndoieli și dubii interioare, am acceptat propunerea lui Ciprian Ciucu de a prelua coordonarea interimară a filialei Sector 4 a Partidului Național Liberal.
De ce îndoieli și dubii?
Pentru că nu sunt politician și nu mă regăsesc în lumea politică, așa cum arată ea astăzi.
Nu am pretenții, reacții sau instincte de politician.
Nu am răspunsul la toate întrebările din toate domeniile, așa cum au politicienii.
Învăț în fiecare zi lucruri noi și încerc în fiecare zi să fiu un om mai bun și mai înțelept.
Am acceptat să vin în politică înțelegând că singura cale în care putem cu adevărat schimba politica este implicându-ne și asumându-ne responsabilitatea.
Sunt cu siguranță prea idealistă, însă doar prin implicare se poate produce o schimbare.
Dincolo de mine, sper că tot mai mulți oameni onești și cinstiți să accepte această luptă.
Dacă o vor face, eu voi fi cu siguranță alături de ei.
Vă mulțumesc pentru susținere”, a scris Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.
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