Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă: „Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret”

Ruxandra Radulescu
30 oct. 2025, 19:54, Știri politice
Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în cadrul unei intervenții, la Digi 24, că, în prezent, nu are „un plan concret” de reformă, dar că va prezenta un proiect, în acest sens, în „săptămânile următoare”.

Noul vicepremier Oana Gheorghiu a precizat că măsurile de reformă vor fi agreate cu premierul Ilie Bolojan și cu miniștrii de resort.

„Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret de reformă pe care îl vom agrea cu premierul și cu miniștrii de resort. Va fi greu, sunt conștientă de obstacole, dar sunt determinată să împing mult lucrurile în față, pentru că știu că putem”, a declarat Oana Gheorghiu.

Presedintele Nicusor Dan (D) cu Oana Gheorghiu (S) la ceremonia de depunere a juramantului de investitura a Oanei Gheorghiu in functia de viceprim-ministru in Bucuresti, Palatul Cotroceni, joi, 30 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Mandatul meu e unul de reformă: debirocratizare și digitalizare”

De asemenea, aceasta a precizat că în cadrul mandatului de vicepremier se va focusa pe reforma administrativă, unul dintre subiectele care au stârnit mari tensiuni în coaliție, după ce Bolojan a dispus reduceri masive de personal din administrațiile locale și centrale. Oana Gheorghiu ar urma să se ocupe de debirocratizare și digitalizare.

„Mandatul meu e unul de reformă: debirocratizare și digitalizare. Acum îmi formez echipa și sper ca săptămâna viitoare să vin cu un program”, a adăugat vicepremierul.

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

Joi 30 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier al Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a informat joi dimineaţă Administraţia Prezidenţială.

”La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează efectele Decretului nr. 909/2025 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 14 august 2025”.

Foto: Mediafax

