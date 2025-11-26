Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, la Parlament, că MAE va respecta angajamentul de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Oficialul s-a opus categoric tăierilor salariale pentru diplomați și a argumentat că „Ministerul Afacerilor Externe are o grilă de salarizare semnificativ sub media grilelor de salarizare a altor ministere”.

„Ministerul Afacerilor Externe şi-a asumat susţinerea obiectivelor enunţate de premier, şi anume reducerea cheltuielilor bugetare. În ceea ce priveşte micşorarea salariilor angajaţilor din Ministerul Afacerilor Externe, acest lucru nu este realist posibil şi vă invit să vedeţi grila de salarizare, este publică. Ministerul Afacerilor Externe are o grilă de salarizare semnificativ sub media grilelor de salarizare a altor ministere, dar avem alte instrumente cu care vrem să respectăm acest angajament de reducere a 10% a cheltuielilor dedicate personalului şi o să venim cu acest plan”, a declarat Țoiu, conform AGERPRES.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a recunoscut în fața jurnaliștilor, în august anul acesta, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, că pentru reședința de la Washington, costurile se ridică la 21.000 de dolari pe lună, o sumă exponențial mai mare decât cea precedentă. Acesta a precizat că reședința este finanțată, în mare parte, din investiții private.

MAE respinge comasarea Institutului Diplomatic Român cu alte instituții

Ministrul a criticat proiectul din Parlament care propune comasarea IDR cu instituții din afara domeniului diplomatic.

„Ministerul Afacerilor Externe nu susţine proiectul din Parlament, care amestecă în acelaşi loc şi instituţii care aparţin Ministerului Afacerilor Externe şi sunt create pentru a forma şi a pregăti diplomaţi şi alte instituţii care nu au nicio legătură cu acest domeniu, pentru că, deşi comasarea mai multor instituţii poate să arate bine matematic, în momentul în care amesteci cu totul domenii de activitate şi misiuni diferite şi echipe cu pregătire diferită este, cel mai probabil, ca niciunul dintre ele să nu îşi poată face treaba bine”, a explicat Țoiu.

Ea a precizat că ministerul analizează „micșorarea costurilor”, în special prin servicii comune – juridice, administrative, contabile – cu propuneri ce vor fi prezentate până la finalul anului.

„Nu vom face transferuri în corpul diplomatic”

Ministrul a fost fermă și în privința proiectului guvernamental privind transferurile și interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

„Pentru că intrarea în Corpul Diplomatic al României este un proces competitiv şi există un standard înalt de excelenţă pe care vrem să-l continuăm în Ministerul Afacerilor Externe, nu vom face transferuri din alte instituţii publice în interiorul Ministerului Afacerilor Externe, pentru că ar fi o modalitate în care cineva ar intra în Corpul Diplomatic al României altfel decât prin concurs sau numire, şi vrem să păstrăm doar aceste două instrumente”, a afirmat Oana Țoiu.

În ceea ce privește detașările, ministrul a anunțat că a început să le reducă, pentru a elibera posturi pentru tinerii diplomați și pentru cei cu experiență, admițând însă un deficit major în consulatele din state cu comunități mari de români.

Despre acumularea pensiei cu salariul: „Am făcut deja modificările”

Referindu-se la interdicția de a cumula pensia cu salariul, ministrul a explicat că MAE aplică deja regulile actualizate.

„Vârsta de pensionare în Ministerul Afacerilor Externe este similară vârstei de pensionare în sistemul standard contributiv.

Aşa că, deşi este încadrată oficial în această categorie pensia corpului diplomatic, în practică, felul în care arată formula sau vârsta de pensionare este cât se poate de apropiată de sistemul contributiv, în sensul în care avem puţin oameni care ar fi putut să se pensioneze la o vârstă considerată mult prea mică faţă de momentul pensionării şi să rămână în sistem, cumulând şi pensia şi salariul.

Putem să verificăm detaliat câte persoane sunt, dar este improbabil, tocmai pentru că Ministerul Afacerilor Externe de o vreme deja şi-a actualizat vârsta de pensionare similar vârstei de pensionare din sistemul contributiv”, a explicat ministrul.

Foto: Mediafax

